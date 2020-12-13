تعنيف الزوجة للزوج بين الماضي والحاضر ! الزلابية وعلاقتها بالأمر!

Andy_Delort

Andy_Delort

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نهاركم طيب اخوتي

اعضاء وكل طاقم اللمة ..

صحيح عندي بزاف مدرتش مواضيع بصح الله غالب ..
غياب المورال يعني غياب الكثير من الامور لدي

لا علينا


مؤخرااا لاحظت شيء غريب يغزو المجتمع الجزائري والذي لم يكن منتشرا او لم يكن يسمع به سابقا

الا وهو هذا:
FB_IMG_1607848131023.jpg

للامانة الصورة منقولة
ويقال ان صاحبت الفعل مرأة من سيدي بلعباس
قامت بحرقزوجها بهذا الوسمو

رأينا في سابق الايام ايضا بعض الزوجات يستعمل الات لضري الزوجىلا اعلم ان كان من اجل قتله ام من اجله ترهيبه ام ماذا

لكن هذا لم يكن سابقا موجود ..!

ان ذهبنا لكوتي تاع مشاكل الزوجية فيوجد الكثير من الطرق القانونية لاتخذ الزوجة حقها وهي في غنن عن فعل ما فعلته هاته !!

هل هي قلت وعي !

ام نقص الثقافة الزوجية !

نقض وغياب الوازع الديني !

ام نقص في الشخصية !

ام انها معرفتش طيب زلابية فقلبزته بها

ملاحظة : رجال حنا مين داك نستاهلو ما يحصل لنا خخ

لكن ليس بهاته الطريقة الشنيعة


إليكم .


تحياتي

آندي دلور ولد الحاجة زهوانية☺
 
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