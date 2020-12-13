تعنيف الزوجة للزوج بين الماضي والحاضر ! الزلابية وعلاقتها بالأمر!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهنهاركم طيب اخوتياعضاء وكل طاقم اللمة ..صحيح عندي بزاف مدرتش مواضيع بصح الله غالب ..غياب المورال يعني غياب الكثير من الامور لديلا علينامؤخرااا لاحظت شيء غريب يغزو المجتمع الجزائري والذي لم يكن منتشرا او لم يكن يسمع به سابقاالا وهو هذا:للامانة الصورة منقولةويقال ان صاحبت الفعل مرأة من سيدي بلعباسقامت بحرقزوجها بهذا الوسمورأينا في سابق الايام ايضا بعض الزوجات يستعمل الات لضري الزوجىلا اعلم ان كان من اجل قتله ام من اجله ترهيبه ام ماذالكن هذا لم يكن سابقا موجود ..!ان ذهبنا لكوتي تاع مشاكل الزوجية فيوجد الكثير من الطرق القانونية لاتخذ الزوجة حقها وهي في غنن عن فعل ما فعلته هاته !!هل هي قلت وعي !ام نقص الثقافة الزوجية !نقض وغياب الوازع الديني !ام نقص في الشخصية !ام انها معرفتش طيب زلابية فقلبزته بهاملاحظة : رجال حنا مين داك نستاهلو ما يحصل لنا خخلكن ليس بهاته الطريقة الشنيعةإليكم .تحياتيآندي دلور ولد الحاجة زهوانية