مشكلتي اريد مساعدة

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
686
النقاط
51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا سيدة عندي مشكلة عائلية لما اتدكر احداثها او التقي نفس الاشخاص اصاب بتعب نفسي كبير
والمشكلة هي عائلية بين الخالات اتهامات ومشاكل
هل يوجد علاج نفسي لهده الحالة؟
لكي اواصل حياتي بشكل طبيعي لاني دائما اشعر باني اعود لنفس الاحداث مهمها نسيت
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top