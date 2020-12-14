السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا سيدة عندي مشكلة عائلية لما اتدكر احداثها او التقي نفس الاشخاص اصاب بتعب نفسي كبير
والمشكلة هي عائلية بين الخالات اتهامات ومشاكل
هل يوجد علاج نفسي لهده الحالة؟
لكي اواصل حياتي بشكل طبيعي لاني دائما اشعر باني اعود لنفس الاحداث مهمها نسيت
انا سيدة عندي مشكلة عائلية لما اتدكر احداثها او التقي نفس الاشخاص اصاب بتعب نفسي كبير
والمشكلة هي عائلية بين الخالات اتهامات ومشاكل
هل يوجد علاج نفسي لهده الحالة؟
لكي اواصل حياتي بشكل طبيعي لاني دائما اشعر باني اعود لنفس الاحداث مهمها نسيت