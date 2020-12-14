

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

(( أصعب شَيّ !!))

أصعَ ـب شَيّ !!!!!

يموُتْ إنسَانْ فيَ عِينكْ

وُهُوّ [ حَيّ ]

...........

إنكســار قلوبنا يشوه وجوهنا ..





فـ

قلوبنا كـالمرايا الصادقة .. قابلة للكسر،،،



فإذا إنكسرت مرايانا..

تشوهت

وجوهنا بهاآ ~



.....

ما نرآه في هذا الزمان من أمور تدمي لها القلوب

وتزفر بها الآهات ..

تجد الفراق بين الأصدقاء والإخوة والأهل والأحباب بسبب أمور

تافهه ودنيويه ..

،،،،،

يقطع الأخ أخاه بسبب مبلغ مادي مده طويلة ..

ولما

يتقابلون .........؟

فكأن لم يعرفوا بعض فيعرضوا عن بعض .......

يالها من

مأساة ..



الأهل يتفرقون بسبب مشكلة عائلية

الكل يخرج من البيت ولا يعود

،،

ما السبب ...؟

(((ماحد يستاهل الكل ضدي)))

<<....؟ هذا

جوابهم.....

,,,,,,



ياخباثة الشيطان يعمل على تفرقة الأهل بكل ما أوتي

من قوة لاحصر لها ،،،

خاصة الزوجين يلف ويدور ,, لايكل ولا يمل حتى يفرق بينهم

..

أو يدحرونه بذكر الله ..........

،،،،،،،



أخوآتي أخواني

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إتـقـــوا اللــــــــه بأقاربكـــــم و أهلكــــــم.

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