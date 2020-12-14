

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

(( لا تدعوا على من ظلمك))

قال أحد العارفين :

إذا ظللت تدعوا على من ظلمك فإن الله تعالى يقول :

هناك أخر يدعوا عليك ،فإن شئت ، استجبنا لك وله

وإن شئت وسعكما عفوي يوم القيامه ..

وهذا الحديث أخر ما سوف اقول لكم أعزائي معناه لاني لا أتذكره نصيا:

أن العبد المظلوم يأتي يوم بين يدي الله سبحانه ويقول

أي ياربي أن فلان ظلمني فاقصص منه بحقي أي أخذ من سيئاتي

وطرحها عليه أو من حسناته وطرحها علي ..

فيقول الله سبحانه وتعالى لعبده :

انظر .. فينظر إذا بالجنه فينبهر لجمالها فيقول:ياربي

لمن هذه الجنه لأي نبي لأي صديق لأي شهيد ..

فيقول الله سبحانه وتعالى : انها لك ان عفوت عن أخوك ..

فيقول ياربي عفوت عن أخي ..

فيقول الله:فخذ بيد أخيك وأدخل الجنه معا..

الله اكبر الله اكبر ..

وسبحان الله ..

فلم لا تسامح اخاك؟؟!

لم هذا التكبر والقسوة؟؟!

لم كل هذا الحقد؟؟ّ

ان الدنيا دار زوال فخذ منها رفيقا قد ينفعك في آخرتك..

فالرفيق هو الذي يعفو عن اخيه ولا يحمل له اي ضغينة او حقد

ابدأ بالتسامح الان واول من تسامح (نفسك) .

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