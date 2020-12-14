PRENNSEE89521
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 17
- النقاط
- 3
- العمر
- 16
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و كالعادة
اليوم صور و فواصل متحركة لتزيين المواضيع
زهور
انا احبك
رائع صحيح
فاصلة
كتابي صديقي
قلوب
هاشتاك واو دم دم اها قلوب خجول
اوكي انتضرو الجزء الثاني
لاني ما اقدر اضع اكثر من 15 صورة
اوكي باي
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اليوم صور و فواصل متحركة لتزيين المواضيع
زهور
انا احبك
رائع صحيح
فاصلة
كتابي صديقي
قلوب
هاشتاك واو دم دم اها قلوب خجول
اوكي انتضرو الجزء الثاني
لاني ما اقدر اضع اكثر من 15 صورة
اوكي باي
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
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