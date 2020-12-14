صور و فواصل متحركة لتزيين المواضيع

السلام عليكم و كالعادةاليوم صور و فواصل متحركة لتزيين المواضيعزهورانا احبكرائع صحيحفاصلةكتابي صديقيقلوبهاشتاك واو دم دم اها قلوب خجولاوكي انتضرو الجزء الثانيلاني ما اقدر اضع اكثر من 15 صورةاوكي بايو السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته