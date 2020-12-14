صور و فواصل متحركة لتزيين المواضيع

PRENNSEE89521

PRENNSEE89521

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 ديسمبر 2020
المشاركات
17
النقاط
3
العمر
16
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم و كالعادة
اليوم صور و فواصل متحركة لتزيين المواضيع
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زهور
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انا احبك
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رائع صحيح
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فاصلة
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كتابي صديقي
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قلوب

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هاشتاك واو دم دم اها قلوب خجول

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اوكي انتضرو الجزء الثاني
لاني ما اقدر اضع اكثر من 15 صورة
اوكي باي
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
 

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