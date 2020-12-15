بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

(( في تربة اليأس تنبت زهور الامل ))



عندما تجتاحنا الهموم ..

وتتكالبنا الأحزان ..

وتكون الدموع هي اللغة الوحيدة التي تترجمها العيون ..

عنواناً للألآم التي تعانيها القلوب ..

فماذا عسانا أن نفعل ..!



حينها نلمح أمل قادم ..

في تربة اليأس تنبت زهرة أمل ..

سأبتسم وأبتسم و أبتسم ..

ولتبتسم كل القلوب ..



...وسأردد أن رباً كفانا ما كان بالأمس..

سيكفينا في غداًماسيكون ~



تتقاعس المسافات

تتخافت البسمات

تحترق العين بالبكاء ..

دون ان تدرك جارتك المتطفله

انك بدوامة اليأس تطوفين

بين المسافة تلوا المسافه

هطلت طيوف الماضي بذكرى السنون

فوقعت بذرة الامل ولم ادرك محاسنها



سقطت دمعة عيني لتحتضن جبين الأرض

لتروي حقول اليابسة بدمعة امل

تشدو عبير الحلم لأوراق الزهر

فتولد الظلمة بنور يخترق جدار اليأس

ومنابيع البأس



الأمل ..

انتي مجداف حرفي لزوبعة الزمن

انتي قصيدة لم تنتهي

بك البحار يسمو .. والطيور تشدو

والصبح يحلو .. والليل يجلو

والتربة ببذرتك ترنو

والبحر بأمواج حرفك يسطو

واليأس قد إنجلى من ظلمة الحزن الى مشارق النور

ليعلو شامخاً بموازين البسمةِ تحلو



قال اليأس :

لما يابذرة الأمل تخفتين مطامعي ؟؟

الحزن حلمي , والبأس ظلي

والدمعة لدربي بها عنوان

فلما التطفل ياجارتي

بسببك السواد قد انحنى بساحة الإعدام

من انتي لكي تهتكي ليلي

وتكفكفي مدامع رفقتي ؟؟



قال الامل :

أنا الامل

" بسمة اليوم وفرح الغد

وحلم المستقبل الجميل

لعيون الطيف المنير

بفأسي هذا " لايوجد مصاعب تستعر

بمدامعي أحتضن جبين الأرض لأشدو عنان الحلم

وأخرج من التربة زهرة الأمل تطلق عبيرها اجمل الدرر

أنا الأمل

قصيدة لم تنتهي

أُخفت الليل الدامس لأخترق ظلمة البأس

لأخرج منها بسمة الغد



فلا يأس مع الحياة ان حملتوني لدربكم عنوان

الأمل: أداة النجاة تستعمل وقت الزوابع



تلجأ إليها النفوس البشرية عندما تغوص في لجج اليأس

الأمل: بلسم يشفي القلوب الجريحة

الأمل: يبعث إلى الصبر الذي هو مفتاح السعادة

الأمل: رفيق يسلي الذين يصيبهم الدهر بنوازله

الأمل: كنز ثمين يصرفه الله لعباده المحبوبين من خزانته الإلهية

الأمل: هو راح الروح وأنشودة الفؤاد



يوماً عن يوم تزداد همومي وآهاتي

وتكثر دموعي وتنقص فرحتي

فأجد قلمي يكتبها ويسطرها على لوحةٍ

اكتظت بالألوان المبعثرة

لا أجد مكاناً لكلماتي وألواني فيها

فأعدت النظر لعلي أجده ولم يزل معي يشد من عزمي

ويكفكف دمعي ويهون عليًّ هميا

لازلت هنا واقفاً على عتبات بابي

ينتظرني أجد المفتاح أعلن الأفراح ...

لا زل في القلب أمل



عندما تكبلنا اليأس بأساور الحزن الأليمة

تسود الدنيا بأعيوننا وتضيق الأفاق بدروبنا

تتخافت الأنفاس فتهمس لظلام الليل

متى ستتلاشى وتنجلي للأمد البعيد

يامن تطوفين بدوامة اليأس

لما هذا البأس؟!!



أليس لضياء الشمس نور مبين



أليس لليل قمر منير

وللسماء نجوم تتلئئ بسماء الدنيا لتنير ظلام الليل الدامس الى الفجر الجميل

ومابعد الليل الحالك إلا صبح طليق

تتراقص به الأزهار وتزقزق به الآمال وتشدو به الأحلام

فتطوف بنا رياح الأمل لسطور القدر

فتزهو الدنيا بأعيوننا وتصبح مكابل اليأس كسيره

فتتطاير فقاعات المرح لنرتشف من كوب الأمل

بسمة تركل اليأس وتمحي أثر الحزن وما قبل الأمل



من اليـــوم !!

إزرعو الأمل بقلوبكم وأهجرو ماتبقى من الاحزان والآلام

انظرو إلى الأمام دوماً لا إلى الوراء

إن كان ما بالوراءهو ما سيجلب لكم الألم

بالأمل ثقوا أن الحب قادم والكره راحل...





ابتسم أيها الإنسان ..

و انظر هناك حيث السواد ..

انظر لذلك الخيط الرفيع ..

ألا ترى ضياء الأمل يشق صفحة السواد ؟!

شئ جميل أن نبني جسرا من الامل فوق بحيرة من اليأس

قد يسكن الحزن قلب الانسان

ويشغله عن امور دينه ويؤخره عن واجباته



فاليأس والحزن إذا دخلا قلب شخص

إما يجعلانه كئيبا مظلماً او شاعراً مبدعاً

ومن واجباتنا نحو هذه المصائب

مواجهتها بكل عزم وقوة

فأننا اذا تركناها تنهش اجسامنا

ستقضي علينا بلا شك ,

فالحياة جميله و سر الامل فيها سعادة البشر..

ومن دون الامل

تكون الارض ظلاماً لانهاية له

وعلى كل انسان ان يجعل لنفسه دافعا

لحب الحياة والاقبال عليها..



فالحياة كالطفل إذا نحن أحسنا معاملته ستكون جميلة

وأن اسأنا معاملته ستكون كالنار التي تحرق كل مايواجهها

وفي النهايه أقول: لو لم تكن الحياة صعبه لما أتيناها ونحن نبكي..

فشيء جميل ان نبني جسرا من الامل فوق بحيرة من الياس..

ولانفكر بهذه المقوله " سيأتي يوم وينهدم جسر الأمل

ونغرق في بحيرة اليأس بلا نجاااه" !

فهذا الغرق مؤلم ,,,, وموته بطيء"



فلذا يجب علينا ان لانيأس

بل نحاول ونسعى وراء الامل فهو موجود اينما كنا. ​