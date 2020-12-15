باحثة جزائرية تحصل على منحة من المؤسسة الأمريكية للسرطان

إلياس
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تحصلت دكتورة جزائرية، الأسبوع الماضي، على منحة من المؤسسة الأمريكية للسرطان، وذلك لتعزيز مشروعها الهادف إلى تطوير علاجات وقائية جديدة.
وقدرت المنحة التي صرفت للدكتورة كريمة آيت عيسى، بـ 30 ألف دولار
تحصلت دكتورة جزائرية، الأسبوع الماضي، على منحة من المؤسسة الأمريكية للسرطان، وذلك لتعزيز مشروعها الهادف إلى تطوير علاجات وقائية جديدة.
وقدرت المنحة التي صرفت للدكتورة كريمة آيت عيسى، بـ 30 ألف دولار، بحسب ما نشر موقع قسم الطب الباطني بجامعة آيوا هولدن.
المشروع الحاصل على الدعم، يحمل عنوان “أساليب جديدة للتخفيف من الضعف الإدراكي الناجم عن العلاج الإشعاعي” ، ويرمي إلى اتخاذ خطوة نحو منع الإصابة بالأمراض بعد استخدام طريقة العلاج بالأشعة.
وقالت الدكتورة آيت عيسى: “تركز دراساتنا على تحديد المسار الجزيئي في بطانة الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ والتي يمكن الاستفادة منها لتطوير علاجات وقائية جديدة بهدف تحسين نوعية حياة الناجين من السرطان”.
يذكر أن الدكتورة تعمل في قسم طب القلب والأوعية الدموية بجامعة أيوا منذ سبتمبر 2018، بعد إكمالها برنامج زمالة ما بعد الدكتوراه في كلية الطب في ويسكونسن في ميلووكي.
وقدرت المنحة التي صرفت للدكتورة كريمة آيت عيسى، بـ 30 ألف دولار
تحصلت دكتورة جزائرية، الأسبوع الماضي، على منحة من المؤسسة الأمريكية للسرطان، وذلك لتعزيز مشروعها الهادف إلى تطوير علاجات وقائية جديدة.
وقدرت المنحة التي صرفت للدكتورة كريمة آيت عيسى، بـ 30 ألف دولار، بحسب ما نشر موقع قسم الطب الباطني بجامعة آيوا هولدن.
المشروع الحاصل على الدعم، يحمل عنوان “أساليب جديدة للتخفيف من الضعف الإدراكي الناجم عن العلاج الإشعاعي” ، ويرمي إلى اتخاذ خطوة نحو منع الإصابة بالأمراض بعد استخدام طريقة العلاج بالأشعة.
وقالت الدكتورة آيت عيسى: “تركز دراساتنا على تحديد المسار الجزيئي في بطانة الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ والتي يمكن الاستفادة منها لتطوير علاجات وقائية جديدة بهدف تحسين نوعية حياة الناجين من السرطان”.
يذكر أن الدكتورة تعمل في قسم طب القلب والأوعية الدموية بجامعة أيوا منذ سبتمبر 2018، بعد إكمالها برنامج زمالة ما بعد الدكتوراه في كلية الطب في ويسكونسن في ميلووكي.