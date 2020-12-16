متى يُعلنون وفاة العرب...؟؟؟!!!

هو عنوانٌ لقصيدتين

الأولى كتبها الراحل

نزار قباني

والأخرى كتبها الراحل

غازي القصيبي

قصيدتان تُلامسان الوجدان بصدق المعاني وجميل الألفاظ والصور

وقد كتب القصيبي قصيدته ردّا على قصيدة نزار

ولا أخال القصيدتين إلا وقد نزفتا دمًا من تلك الصور المُخزية للعرب

فبعد أن كانت صورة العرب جميلة بأخلاقهم وتاريخهم

إذا بها تستبدل صورة أخرى فيها من الخزي والعار ما يندى له جبين العروبة

أترككم مع القصيدتين

مع اعتذاري لمُحبي نزار بسبب حذفي أجزاء من قصيدته لأنها تخدش الحياء

يُتبع

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