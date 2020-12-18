التكريم السنوى لافضل اعضاء لسنة 2020

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quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
3,871
النقاط
2,491
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى


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لماوييات
سنة اخرى تنقضي
هناا في هذا الصرح الفريد
من نوعه

مـ❤ـنـ❤ـتـ❤ـدى آلَلَمـ❤ـةّآلَجـ❤ـزِّآئريـ❤ـةّ
حيث ابدعت اللماويات وتالقت
فى
كوزينة اللمة الجزائرية

وفي هذا السياق تكرم
اللمة الجزائرية مبدعاتها
وفنانتها الاكثر نشاطاا من حيث المواضيع
آآ
وهن

@Soumia hadj mohammed
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@خيرة جانت
@Asseli Queen

اللمة الجزائرية تقدم لهن الوسام التالى

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نتمنى لكم
مزيد من النجاح والتقدم
في ظل
اللمة الجزائرية


دمتم في رعاية الله وحفظه
 
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