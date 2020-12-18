التكريم السنوى لافضل اعضاء لسنة 2020

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2018
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@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
لماوييات
سنة اخرى تنقضي
هناا في هذا الصرح الفريد
من نوعه
مــنــتــدى آلَلَمــةّآلَجــزِّآئريــةّ
حيث ابدعت اللماويات وتالقت
فى
كوزينة اللمة الجزائرية
وفي هذا السياق تكرم
اللمة الجزائرية مبدعاتها
وفنانتها الاكثر نشاطاا من حيث المواضيع
آآ
وهن
@Soumia hadj mohammed
لماوييات
سنة اخرى تنقضي
هناا في هذا الصرح الفريد
من نوعه
مــنــتــدى آلَلَمــةّآلَجــزِّآئريــةّ
حيث ابدعت اللماويات وتالقت
فى
كوزينة اللمة الجزائرية
وفي هذا السياق تكرم
اللمة الجزائرية مبدعاتها
وفنانتها الاكثر نشاطاا من حيث المواضيع
آآ
وهن
@Soumia hadj mohammed
@خيرة جانت
@Asseli Queen
اللمة الجزائرية تقدم لهن الوسام التالى
نتمنى لكم
مزيد من النجاح والتقدم
في ظل
اللمة الجزائرية
دمتم في رعاية الله وحفظه