التكريم السنوي لركن التصوير الخاص 2020

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 47,682
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتقدم ادارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان للأخت المصورة المبدعة @Soumia hadj mohammed
لمشاركتنا بأجمل ماالتقطت عدستها
التي أهدت لنا موسوعة التقاطات رائعة نتشرف بها على صفحات منتدانا..
مشكورة اختي نهديك وسامي الحضور المميز+وسام التميز
كما نتقدم بالشكر للأخت @سكون الفجر
والأخ @space-cowboy
لمشاركتنا باروع المواضيع
والأخ @Golden Man
الذي اشرف علئ الموضوع الاشهر في اللمة
صورة من قلب الحدث
وللاخوة الذي شاركونا احلى الصور
@sami44
@Andy_Delort
@حاتم07
@*amani*
@اميرة المدائن
نهديكم الوسام
بارك الله فيكم
تتقدم ادارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان للأخت المصورة المبدعة @Soumia hadj mohammed
لمشاركتنا بأجمل ماالتقطت عدستها
التي أهدت لنا موسوعة التقاطات رائعة نتشرف بها على صفحات منتدانا..
مشكورة اختي نهديك وسامي الحضور المميز+وسام التميز
كما نتقدم بالشكر للأخت @سكون الفجر
والأخ @space-cowboy
لمشاركتنا باروع المواضيع
والأخ @Golden Man
الذي اشرف علئ الموضوع الاشهر في اللمة
صورة من قلب الحدث
وللاخوة الذي شاركونا احلى الصور
@sami44
@Andy_Delort
@حاتم07
@*amani*
@اميرة المدائن
نهديكم الوسام
بارك الله فيكم
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