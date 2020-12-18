التكريم السنوي لركن التصوير الخاص 2020

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,682
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تتقدم ادارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان للأخت المصورة المبدعة @Soumia hadj mohammed

لمشاركتنا بأجمل ماالتقطت عدستها
التي أهدت لنا موسوعة التقاطات رائعة نتشرف بها على صفحات منتدانا..

مشكورة اختي نهديك وسامي الحضور المميز+وسام التميز

dd.gif


كما نتقدم بالشكر للأخت @سكون الفجر
والأخ @space-cowboy
لمشاركتنا باروع المواضيع

والأخ @Golden Man
الذي اشرف علئ الموضوع الاشهر في اللمة

صورة من قلب الحدث
وللاخوة الذي شاركونا احلى الصور

@sami44
@Andy_Delort
@حاتم07
@*amani*
@اميرة المدائن

نهديكم الوسام

بارك الله فيكم
 
آخر تعديل:
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top