ماهو الحب ( واش هو الحب ) 🤔🤔🤔🙄❤❤

منى كريم

منى كريم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
781
النقاط
51
محل الإقامة
منقولش 😏😏
الجنس
أنثى
سلاامو كنت خارجة ايا قلت نخبطكم بموضوع للنقاش
كي لعوايد
وسورتو مع خالتها الزايخة هذيك يا ماما تخوووف
المهم
ماهو الحب
واش هو الحب
كيفاه تعرفوه !!!!مفهومك للحب .... والحب بجميييع انوااااعه

كون جات امي هنا كون عطاتني صوطات حتاه قلت واش درة ههههه ..
انتظر ردكم تحياتي
 
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