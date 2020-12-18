منى كريم
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 782
- النقاط
- 51
- محل الإقامة
- منقولش 😏😏
- الجنس
- أنثى
من قبيل وانا ندخل ونخرج ندخل ونخرج
وحابت نقولكم حاجة ههههه
ومترددت باه نقولكم كلكم يا عضاء اللمة
من صغيرهم لكبيرهم هههه للمازوزية نتاعكم
يلا بسم الله
حابة نقولكم احبكم في الله
وشكرا جزيلا على تحمل جنوني وهبالي واحتوائه
اللي امي مقدرتلوش ههههه وفلسفتي المتلخبطة
والداخلة بعضاها مثلي تماما
ومواضيعي لي تكسر الراس ... والمجنونة مثلي
لي كان شرف كبير ليا انو تنال اعجابكم وتحبوها واعتذر جدااا على قلة تفاعلي هذو الايام حتى 2021 حابة نديرلكم موضوع عليه ونسيت
المهم
وطفوليتي احيانا و كلامي المتسرع احيانا اخرى كما ادين لاحد الاعضاء هنا باعتذاااااااااار كبييير جدا ... قد لا يسامحني او قد لا تسامحني على الخطأ هذا المهم
وشرف ليا اني تعرفت على ناس كيفكم حلوين وباهيين وحبوبيين ومحترمين وكما جزيل الشكر (لي سمع يقول هذي راهم يشهدولها ههههه)
لابي المحمد الامين والياس والسلطانة وديلور وفرح ربي يذكرها على خير وشيماء والمازوزية نتع المنتدى ههههه ورندة وسنايا
لي جامي قريت اسمها مسقم ههههه وقولي لخالتك الزواخة ربي يطوللها في عمرها متزيدش تقرا فالي يرحم والديها هههه
والكثييير
اما بعد فأحببتكم واما قبل فأشتاقكم كل دقيقة وثانية اكون فيها بعيدة عنكم
دعواتكم لي بالنجاح في البكالوريا
H.G
وحابت نقولكم حاجة ههههه
ومترددت باه نقولكم كلكم يا عضاء اللمة
من صغيرهم لكبيرهم هههه للمازوزية نتاعكم
يلا بسم الله
حابة نقولكم احبكم في الله
وشكرا جزيلا على تحمل جنوني وهبالي واحتوائه
اللي امي مقدرتلوش ههههه وفلسفتي المتلخبطة
والداخلة بعضاها مثلي تماما
ومواضيعي لي تكسر الراس ... والمجنونة مثلي
لي كان شرف كبير ليا انو تنال اعجابكم وتحبوها واعتذر جدااا على قلة تفاعلي هذو الايام حتى 2021 حابة نديرلكم موضوع عليه ونسيت
المهم
وطفوليتي احيانا و كلامي المتسرع احيانا اخرى كما ادين لاحد الاعضاء هنا باعتذاااااااااار كبييير جدا ... قد لا يسامحني او قد لا تسامحني على الخطأ هذا المهم
وشرف ليا اني تعرفت على ناس كيفكم حلوين وباهيين وحبوبيين ومحترمين وكما جزيل الشكر (لي سمع يقول هذي راهم يشهدولها ههههه)
لابي المحمد الامين والياس والسلطانة وديلور وفرح ربي يذكرها على خير وشيماء والمازوزية نتع المنتدى ههههه ورندة وسنايا
لي جامي قريت اسمها مسقم ههههه وقولي لخالتك الزواخة ربي يطوللها في عمرها متزيدش تقرا فالي يرحم والديها هههه
والكثييير
اما بعد فأحببتكم واما قبل فأشتاقكم كل دقيقة وثانية اكون فيها بعيدة عنكم
دعواتكم لي بالنجاح في البكالوريا
H.G