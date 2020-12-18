من قبيل وانا ندخل ونخرج ندخل ونخرجوحابت نقولكم حاجة هههههومترددتباه نقولكم كلكم يا عضاء اللمةمن صغيرهم لكبيرهم هههه للمازوزية نتاعكميلا بسم اللهحابة نقولكم احبكم في اللهوشكرا جزيلا على تحمل جنوني وهبالي واحتوائهاللي امي مقدرتلوش ههههه وفلسفتي المتلخبطةوالداخلة بعضاهامثلي تماماومواضيعي لي تكسر الراس ... والمجنونة مثليلي كان شرف كبير ليا انو تنال اعجابكم وتحبوها واعتذر جدااا على قلة تفاعلي هذو الايام حتى 2021 حابة نديرلكم موضوع عليه ونسيتالمهموطفوليتي احيانا و كلامي المتسرع احيانا اخرى كما ادين لاحد الاعضاء هنا باعتذاااااااااار كبييير جدا ... قد لا يسامحني او قد لا تسامحني على الخطأ هذا المهموشرف ليا اني تعرفت على ناس كيفكم حلوين وباهيين وحبوبيين ومحترمين وكما جزيل الشكر (لي سمع يقول هذي راهم يشهدولها ههههه)لابي المحمد الامين والياس والسلطانة وديلور وفرح ربي يذكرها على خير وشيماء والمازوزية نتع المنتدى ههههه ورندة وسنايالي جامي قريت اسمها مسقم ههههه وقولي لخالتك الزواخة ربي يطوللها في عمرها متزيدش تقرا فالي يرحم والديها ههههوالكثيييراما بعد فأحببتكم واما قبل فأشتاقكم كل دقيقة وثانية اكون فيها بعيدة عنكمدعواتكم لي بالنجاح في البكالورياH.G