أتى الشتاء ...لعل بعده يأتى ربيع جديد ...

أتى الشتاء وارخت لياليه الطويلة سدولها ،، والنوم كم يلذ لبعض الناس ، غيرهم لاينام لهم جفن تؤرقهم ليالى الشتاء الطويلة ،، هكذا الأيام تأتى وتذهب صيف وشتاء خريف وربيع ،، سنن الحياة كما خلق الله الكون يتعاقب الليل والنهار ،، وتذهب سنة وتأتى سنة كنا فرحين بقدوم عام 2020 بأنه سوف يأتى بشىء جديد تستفيد منه البشرية ، وإذ تأتى هذه السنة بمرض خطير أسموه (( كوفيد19)) تجميلا له بدلا من ( كورونا) كأنه إمبراطور متحكم قبله ( الإميراطور كوفيد18 و17.. إلى آخره) إنه مرض قذر ،لعين ، شرير، مارق ، غادر ) أهلك الحرث والنسل و شل العالم كله لأشهر طويلة كأشهر الشتاء ، أيام وشهور هذه السنة التعيسة طويلة ،مملة ، مميتة .....

أيام قليلة ونستقبل عام جديد 2021 ندعوالله تعالى مخلصين بأن يرفع الغمة ويكشف الضر ويأتى العام الجديد وقد تحررالبشر من قيدقاتل ومرض مميت ...

لعل العالم إتعظ مما أصابه وأن تعيدالبشرية حساباتها فى كل شىء ، لتتعاون الشعوب والحكومات لبناء عالم جديد حرنظيف متكاتف خال من الغل والحسد والغرور للعيش بسلام وأمان ، يكفى ما عاشته البشرية من متاعب فى كل شى ، وآن الأوان للشتاء أن لا يطول كثيرا... لعل بعده يأتى ربيع جديد تزدهر فيه الحياة فى كل شىء .. إن الله سبحانه هو القادر على كل شىء وهو المقدر الأقدار .. والحمدلله رب العالمين ..

