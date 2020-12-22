2020 باي باي 🤗🤗

منى كريم

منى كريم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
793
النقاط
51
محل الإقامة
منقولش 😏😏
الجنس
أنثى
سلامو عليكو ازيكو
همممم 2020 راح نديرولها باي باي يا سنة سعيييدة باي باي 😎😶
2021على الابواب الزمان راه يجري واحنا رانا نجريو باه نلحقوه
....
2020 ماهي نظرتك لها عامتااا
واش خلات فيك من اثار ايجابية وسلبية
شيء تعلمتو في 2020
او ربما اشياء
اليك الخط 2020 ماهي الا ايام معدودات ان لم يقبض الله ارواحنا وان كان في العمر بقية
لي رجعة باذن الله
في امان الله ورعايته
H.G
 
PRENNSEE89521

PRENNSEE89521

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 ديسمبر 2020
المشاركات
46
النقاط
5
العمر
16
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
2020 سنة التغيير تغيرت بالفعل :-p🥺
2021 عام التألق لنتألق كالنجمات:love:🤩
هل وضعت خطة 🌂🎓🌟🌟
راني معوللتلها الصح صح🌺🌸
ان شاء الله فهمت الفكرة 🥀🥀
 
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