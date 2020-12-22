2020 باي باي 🤗🤗

منى كريم
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 793
- النقاط
- 51
- محل الإقامة
- منقولش 😏😏
- الجنس
- أنثى
سلامو عليكو ازيكو
همممم 2020 راح نديرولها باي باي يا سنة سعيييدة باي باي
2021على الابواب الزمان راه يجري واحنا رانا نجريو باه نلحقوه
....
2020 ماهي نظرتك لها عامتااا
واش خلات فيك من اثار ايجابية وسلبية
شيء تعلمتو في 2020
او ربما اشياء
اليك الخط 2020 ماهي الا ايام معدودات ان لم يقبض الله ارواحنا وان كان في العمر بقية
لي رجعة باذن الله
في امان الله ورعايته
H.G
همممم 2020 راح نديرولها باي باي يا سنة سعيييدة باي باي
2021على الابواب الزمان راه يجري واحنا رانا نجريو باه نلحقوه
....
2020 ماهي نظرتك لها عامتااا
واش خلات فيك من اثار ايجابية وسلبية
شيء تعلمتو في 2020
او ربما اشياء
اليك الخط 2020 ماهي الا ايام معدودات ان لم يقبض الله ارواحنا وان كان في العمر بقية
لي رجعة باذن الله
في امان الله ورعايته
H.G