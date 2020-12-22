2020 باي باي 🤗🤗

سلامو عليكو ازيكوهمممم 2020 راح نديرولها باي باي يا سنة سعيييدة باي باي2021على الابواب الزمان راه يجري واحنا رانا نجريو باه نلحقوه....2020 ماهي نظرتك لها عامتاااواش خلات فيك من اثار ايجابية وسلبيةشيء تعلمتو في 2020او ربما اشياءاليك الخط 2020 ماهي الا ايام معدودات ان لم يقبض الله ارواحنا وان كان في العمر بقيةلي رجعة باذن اللهفي امان الله ورعايتهH.G