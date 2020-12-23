✓ الزمن يتباطؤ بسرعة ✓

الزمن يتباطأ...

وداعٌ طويل ....

الحياة مؤامرةٌ مدبرة مسبقاً،

تشبه القفز في مسبح من الأعلى،

وبينما أنت في حالة السقوط تلك ،

تكتشف أنه فارغٌ من الماء...

حياتي لا تتألفُ من مشاهد كبرَى ،

ليس فيها أحداثٌ مهمة

إنما من لحَظات داخلية في غاية الدِقة...

انا أمتلك إجاباتٍ أكثر من الأسئلة..

يعتريني إحساسٌ غريب ...شعورٌ سيء

إني أغوص كثيراً فى مساحات نفسية معقدة

دهاليز الذات ، متاهاتٌ مرعبة ....

نباح ، عواءات ، الكثير من الضجيج

لا ثانيَة هدُوء وَاحدة قَد أظَفر بِها في هذا العالم ،

قلبي يدقّ كالساعة عند رحيل الغروب...

عيناي تخافان الضوء ...

أعيش أيامي الأخيرة، منذُ سنين ...

أتحدث عن الحياة بصيغة الماضي ،

لكنني لا أريد تركها رغم العذاب

تبدو علي أعراض كورونا...

مُعلقٌ بين الحياة و الموت ....

هذا ما يتجاوز قدرتي على الفهم تماماً...

أنتظر وجوداً يلي الممات....

" الموت " يا لكمية السكون والهدوء اللذان تملكهما هذه الكلمة ...

يكفي المهم أننا سننالُ الصمتَ، في النهاية ...​