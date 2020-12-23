بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-



(( فائده جميله ))

ذكر ابن القيم في (( مفتاح دار السعادة ))

قال : في كلام النملة هذا

(( ياأيها النمل ادخلوا مساكنكم لايحطمنكم سليمان وجنوده وهم لايشعرون ))



تضمنت عشر أنواع من الخطاب : فجاءت ( بالنداء ، والتنبيه ، والتسمية ، والأمر ، والنص ، والتحذير ، والتخصيص ،

والتفهيم ، والتعميم ، والاعتذار )

فاشتملت نصيحتها _ مع الاختصار _ على هذه الأنواع العشرة ، ولذلك أعجب سليمان وتبسم ضاحكاً منه وسأل الله

أن يوزعه شكر نعمته لما سمع كلامها .



ولتوضيح ذلك يقال :

( يا ) .... فيها النداء ، ( أيها ) ... فيها التنبيه ، ( النمل ) ... التسمية ، ( ادخلوا ) ... الأمر

( مساكنكم ) ... النص ، ( لايحطمنكم ) ... التحذير ، ( سليمان ) ... التخصيص ، ( وجنوده ) ... التفهيم

( وهم ) ..التعميم ، ( لايشعرون ) ... الاعتذار . ​