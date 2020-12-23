إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
(( فائده جميله ))
ذكر ابن القيم في (( مفتاح دار السعادة ))
قال : في كلام النملة هذا
(( ياأيها النمل ادخلوا مساكنكم لايحطمنكم سليمان وجنوده وهم لايشعرون ))
تضمنت عشر أنواع من الخطاب : فجاءت ( بالنداء ، والتنبيه ، والتسمية ، والأمر ، والنص ، والتحذير ، والتخصيص ،
والتفهيم ، والتعميم ، والاعتذار )
فاشتملت نصيحتها _ مع الاختصار _ على هذه الأنواع العشرة ، ولذلك أعجب سليمان وتبسم ضاحكاً منه وسأل الله
أن يوزعه شكر نعمته لما سمع كلامها .
ولتوضيح ذلك يقال :
( يا ) .... فيها النداء ، ( أيها ) ... فيها التنبيه ، ( النمل ) ... التسمية ، ( ادخلوا ) ... الأمر
( مساكنكم ) ... النص ، ( لايحطمنكم ) ... التحذير ، ( سليمان ) ... التخصيص ، ( وجنوده ) ... التفهيم
( وهم ) ..التعميم ، ( لايشعرون ) ... الاعتذار .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
(( فائده جميله ))
ذكر ابن القيم في (( مفتاح دار السعادة ))
قال : في كلام النملة هذا
(( ياأيها النمل ادخلوا مساكنكم لايحطمنكم سليمان وجنوده وهم لايشعرون ))
تضمنت عشر أنواع من الخطاب : فجاءت ( بالنداء ، والتنبيه ، والتسمية ، والأمر ، والنص ، والتحذير ، والتخصيص ،
والتفهيم ، والتعميم ، والاعتذار )
فاشتملت نصيحتها _ مع الاختصار _ على هذه الأنواع العشرة ، ولذلك أعجب سليمان وتبسم ضاحكاً منه وسأل الله
أن يوزعه شكر نعمته لما سمع كلامها .
ولتوضيح ذلك يقال :
( يا ) .... فيها النداء ، ( أيها ) ... فيها التنبيه ، ( النمل ) ... التسمية ، ( ادخلوا ) ... الأمر
( مساكنكم ) ... النص ، ( لايحطمنكم ) ... التحذير ، ( سليمان ) ... التخصيص ، ( وجنوده ) ... التفهيم
( وهم ) ..التعميم ، ( لايشعرون ) ... الاعتذار .