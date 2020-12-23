مجتمعي المريض ... يحتاج لعلاج" لقاح " عاااجل

منى كريم

منى كريم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
807
النقاط
51
محل الإقامة
منقولش 😏😏
الجنس
أنثى
سلام عليكم
واش صرا للمجتمع نتاعنا
قبل ايام خطفو طفل صغير وقطعولوا يدو ورماوه في المزبلة اكرمكم الله
قبلها البنت لي لقاوها مدفونة
وقبلها وقبلها
اليوم بلغني خبر وفاة احد من لافامي ذبحا في ولاية سكيكدة
على يد واحد اوخر من نفس منطقتي
وقبلها الراجل لي ضرب مرتو باه يجهضها
وين رانا يرحم والديكم ولا الواحد يخاف يخرج الصباح وحدو
كشما يصرالو
امي غير يطول واحد ربع ثانية تبدا هام قتلوه هاو صرالو هاو طرالو
كون عشينا عايشين في مجتمع مبني على اسس اسلامية كون ميصراش هكذا
لا حول ولا قوة الا بالله والله الواحد ملقا مايقول
ربي يجيب الخير وخلاص
الحديث يطول وكون نبدا نهدر منسكتش
ارائكم تهمني في امان الله
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,604
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
هذه هي الجريمة التي تفشت في مجتمعنا و هذا لعدة أسباب يمكن استخلصمها في سببين رئيسين هما
نقص الوازع الديني لدى الأشخاص
البطالة و ما نتجت عنه من آثار اجتماعية
بورك على إثارة المجتمع لي عودة إن شاء الله للموضوع
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top