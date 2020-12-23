مجتمعي المريض ... يحتاج لعلاج" لقاح " عاااجل

سلام عليكم

واش صرا للمجتمع نتاعنا

قبل ايام خطفو طفل صغير وقطعولوا يدو ورماوه في المزبلة اكرمكم الله

قبلها البنت لي لقاوها مدفونة

وقبلها وقبلها

اليوم بلغني خبر وفاة احد من لافامي ذبحا في ولاية سكيكدة

على يد واحد اوخر من نفس منطقتي

وقبلها الراجل لي ضرب مرتو باه يجهضها

وين رانا يرحم والديكم ولا الواحد يخاف يخرج الصباح وحدو

كشما يصرالو

امي غير يطول واحد ربع ثانية تبدا هام قتلوه هاو صرالو هاو طرالو

كون عشينا عايشين في مجتمع مبني على اسس اسلامية كون ميصراش هكذا

لا حول ولا قوة الا بالله والله الواحد ملقا مايقول

ربي يجيب الخير وخلاص

الحديث يطول وكون نبدا نهدر منسكتش

ارائكم تهمني في امان الله