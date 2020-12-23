العصب الوجهي السابع Septième nerf

هناك عصب موجود بالوجه يسمى بالعصب السابع موضح باللون الاصفر وهو مشابه تماما لكف اليد.هذا العصب فيه افرع مثل اصابع اليد،وضربة الكف تكون بالضبط على العصب ويمكن ان تسبب مايلي :1_شلل في الوجه2_ صعوبة في المضغ3_ صعوبة في البلع4_وقد تسبب انعدام حاسة الذوق والشم مع مشاكل في دموع العين .5 - الشعور بالألم الموجع الشديدلهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ، عن ضرب الكف وقال :( اذا ضرب احدكم اخاه فليتجنب وجهه)وبذلك ننصح عدم الضرب بالكف وخاصة الاطفال ..