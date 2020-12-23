نصيحة للناس لي مازلت تتكيف

Chicobustan

Chicobustan

:: عضو مُشارك ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
358
النقاط
541
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
✔بما انني متواجد مع مرضي سرطان مثانة
اردت تقديم نصيحة للناس لي مازلت تتكيف نطلب منكم تزورو مرضي باه تشوفو كي تكملو تتكيفو وين توصل حالة تاعكم عفاكم الله بصح باه يعفيك الله يا ايها المدخن لازم تحبس دخان وباه تحبس دخان لازم شوف ناس لي عايشة بساشي تاع بول حشاك او عندو تيو في محاشمو ...هذه هي نصحتي لكل مدخن لم يعطي لصحته اهمية
✍ تنبيه
مام جماعة لي تبول بالواقفة ولا تستبري من بول نفس الضرر
الانفيكسيون تبول في مراحيض العمومية
لا تسرع في التبول بمعني اخر تحكم روحك ....الخ
وربي يهديكم ان شاء الله
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
ربي يشفي كل مريض ان شاء الله و يعفي عنا من التدخين ان شاء الله حفظك الله ورعاك لي عودة ان شاء الله للموضوع
 
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