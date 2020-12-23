Chicobustan
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 12 أوت 2018
- المشاركات
- 358
- النقاط
- 541
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
بما انني متواجد مع مرضي سرطان مثانة
اردت تقديم نصيحة للناس لي مازلت تتكيف نطلب منكم تزورو مرضي باه تشوفو كي تكملو تتكيفو وين توصل حالة تاعكم عفاكم الله بصح باه يعفيك الله يا ايها المدخن لازم تحبس دخان وباه تحبس دخان لازم شوف ناس لي عايشة بساشي تاع بول حشاك او عندو تيو في محاشمو ...هذه هي نصحتي لكل مدخن لم يعطي لصحته اهمية
تنبيه
مام جماعة لي تبول بالواقفة ولا تستبري من بول نفس الضرر
الانفيكسيون تبول في مراحيض العمومية
لا تسرع في التبول بمعني اخر تحكم روحك ....الخ
وربي يهديكم ان شاء الله
اردت تقديم نصيحة للناس لي مازلت تتكيف نطلب منكم تزورو مرضي باه تشوفو كي تكملو تتكيفو وين توصل حالة تاعكم عفاكم الله بصح باه يعفيك الله يا ايها المدخن لازم تحبس دخان وباه تحبس دخان لازم شوف ناس لي عايشة بساشي تاع بول حشاك او عندو تيو في محاشمو ...هذه هي نصحتي لكل مدخن لم يعطي لصحته اهمية
تنبيه
مام جماعة لي تبول بالواقفة ولا تستبري من بول نفس الضرر
الانفيكسيون تبول في مراحيض العمومية
لا تسرع في التبول بمعني اخر تحكم روحك ....الخ
وربي يهديكم ان شاء الله