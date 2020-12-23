بما انني متواجد مع مرضي سرطان مثانةاردت تقديم نصيحة للناس لي مازلت تتكيف نطلب منكم تزورو مرضي باه تشوفو كي تكملو تتكيفو وين توصل حالة تاعكم عفاكم الله بصح باه يعفيك الله يا ايها المدخن لازم تحبس دخان وباه تحبس دخان لازم شوف ناس لي عايشة بساشي تاع بول حشاك او عندو تيو في محاشمو ...هذه هي نصحتي لكل مدخن لم يعطي لصحته اهميةتنبيهمام جماعة لي تبول بالواقفة ولا تستبري من بول نفس الضررالانفيكسيون تبول في مراحيض العموميةلا تسرع في التبول بمعني اخر تحكم روحك ....الخوربي يهديكم ان شاء الله