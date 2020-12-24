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PRENNSEE89521

PRENNSEE89521

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 ديسمبر 2020
المشاركات
50
النقاط
5
العمر
16
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
اريد نشر صور انمي متحرك هل انشره في منتدى الصور او الانمي انا محتارة
واريد قوانين كل من منتدى الصور و الانمي
اخاف مخالفة القوانين بلييييز
لم استطع البحث لاني ساغير المتصفح لكن حاليا اريد المشاركة ليستفيد الاخرون
اريييييد المساعدة بليييييييييييييز
و بالنسبة للصور الغير المناسبة ماذا افعل لها
 
آخر تعديل:
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
1,413
النقاط
571
العمر
26
محل الإقامة
شكوبينهاقن"
الجنس
ذكر
/

انا حاليا لا اعلم ان كان هنالك قسم خاص بالانمي

لكن ان كان هنالك قسم مخصص للانمي يجب عليم نشر اي شيءستعلق بالانمي في قسم الانمي

وان لم يكن هنالك قسم يخص الانمي ربما يمكنك نشر صور الانمي في قسم الصور

وذالك لانعدام قسم خاص بالانمي ...

هذا مجرد رأي ... بتوفيق​
 
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