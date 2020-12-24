PRENNSEE89521
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 50
- النقاط
- 5
- العمر
- 16
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
اريد نشر صور انمي متحرك هل انشره في منتدى الصور او الانمي انا محتارة
واريد قوانين كل من منتدى الصور و الانمي
اخاف مخالفة القوانين بلييييز
لم استطع البحث لاني ساغير المتصفح لكن حاليا اريد المشاركة ليستفيد الاخرون
اريييييد المساعدة بليييييييييييييز
و بالنسبة للصور الغير المناسبة ماذا افعل لها
واريد قوانين كل من منتدى الصور و الانمي
اخاف مخالفة القوانين بلييييز
لم استطع البحث لاني ساغير المتصفح لكن حاليا اريد المشاركة ليستفيد الاخرون
اريييييد المساعدة بليييييييييييييز
و بالنسبة للصور الغير المناسبة ماذا افعل لها
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