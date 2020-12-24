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انا حاليا لا اعلم ان كان هنالك قسم خاص بالانمي



لكن ان كان هنالك قسم مخصص للانمي يجب عليم نشر اي شيءستعلق بالانمي في قسم الانمي



وان لم يكن هنالك قسم يخص الانمي ربما يمكنك نشر صور الانمي في قسم الصور



وذالك لانعدام قسم خاص بالانمي ...



هذا مجرد رأي ... بتوفيق​