دروس خاصة بتسيير المخزونات

الدرس الأول : المؤسسة الاقتصادية

تعريف المؤسسة الاقتصادية :

يعرف (Henri Truchy) المؤسسة على أنها

المؤسسة

المؤسسة هي

يعرف شومبتر : SHUMPTER

2-وظائف المؤسسة الاقتصاديّة

2-1 الوظيفة الماليّة:

2-2 الموارد البشريّة

2-3التموين

2-4الإنتاج

2-5 التجاريّة

3-أهداف المؤسسة الاقتصاديّة

3-1أهداف اقتصادية:

3-2الأهداف الاجتماعيّة

3-3الأهداف التكنولوجيّة:

- تصنف المؤسسة الاقتصادية تبعا للمعايير التالية :



4-1 المعيار القانوني:

4-2 المعيار الاقتصادي :

4-3 معيار الحجم:

الدرس الثاني: التخزين و علاقته بالإدارات الأخرى



تعريف التخزين

تعريف تسيير المخزون

دور و هدف المخزون داخل المؤسسة

تعريف ادارة المخزون

علاقة إدارة المخزون بالإدارات الأخرى

1 علاقة إدارة المخزون بإدارة التموين

علاقة ادارة الانتاج بإدارة المخزون

علاقة ادارة المخزون بإدارة المبيعات

علاقة إدارة المخزون بإدارة المالية

الدرس الثالث : تصنيف المخزونات



تعريف تصنيف المخزونات

دليل المخزونات

فوائد تصنيف و ترميز المواد

الفرق بين المستودع و المخزن :



المستودع

المخزن

طرق التصنيف المنتجات

-1 حسب منحى A.B.C

-2 حسب معدل دوران المادة

-3 التصنيف حسب طبيعة المادة

-4 التصنيف حسب طبيعة المناولة

-5 التصنيف حسب درجة الخطورة

الدرس الرابع: عناصر المخزون و أهميته



تعريف المخزون

أهمية المخزون

عناصر المخزون

مؤونة تدني المخزونات رقم الحساب 39

الدرس الخامس : الوثائق المستعملة في تسيير التخزين

الدرس السادس : الرقابة على المخزون

تعريف الرقابة على المخزون

أهمية الرقابة على المخزون

أهداف الرقابة على المخزون

الدرس السابع : اللجوستيك و ادارة المخازن



تعريف إدارة المخازن

أهمية إدارة المخازن : تتمثل فيمايلي

أهداف ادارة المخازن : و تتمثل فيمايلي :

اللوجستيك



5-1 تعريف

5-2 دور اللوجستيك

-3 أنشطة اللوجستيك

-4 علاقة اللجوستيك بالتخزين

الدرس الثامن : جرد المخزون

تعريف الجرد

مبدأ الدوران



أنواع الجرد

جرد المخزونات

وحدة الاستلام :

وحدة التمييز :

وحدة الحماية و الأمن :

وحدة المناولة :

وحدة الرقابة :

وحدة الأرشيف :

2- مهام المسيرين في إدارة المخازن :

الدرس العاشر : تحليل وظيفة التخزين

تمهيد:هي كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا فيي اطار قانوني و اجتماعي معين هدفه دمج عوامل الانتاج المختلفة ( البشرية ، المادية ، التبادل ، الخدمات ) مع اعوان اقتصاديون اخرين ( الدولة ) بعرض تحقيق الربح و هذا ضمن شروط اقتصادية تبعا لحجم المؤسسة و نوع النشاط: يرتبط عمل المؤسسة الاقتصاديّة مع مجموعة من الوظائف وهي:وتعتمد هذه الوظيفة على تحديد الحاجات الماليّة للمؤسسة الاقتصاديّة؛ من خلال دراسة خُططها وبرامجها الاستثماريّة ، ومن ثمّ اتخاذ القرار باختيار أفضل الإمكانات التي تساهم في تحقيق هذه الخُطط؛ من أجل الوصول إلى الأهداف.: هي من الوظائف المنتشرة بشكل كبير في المؤسسات الاقتصاديّة، وتهتمُّ بصياغة الخُطط، وكافة الأشياء المتعلقة بإدارة الموارد البشريّة في المؤسسة.: هي الوظيفة التي تبدأ منها أغلب النشاطات والعمليات في المؤسسة الاقتصاديّة، وتحتل هذه الوظيفة أهمية كبيرة في بيئة عمل المؤسسات.: هو تنفيذ كافة النشاطات التي تُساهم في جذب عوامل الإنتاج أو المدخلات المستخدمة في العملية الإنتاجيّة، ومن ثمّ المساهمة بتحويلها إلى مخرجات، وغالباً يجمع الإنتاج مجموعة من النشاطات الموجهة نحو هدف واحدة. الوظيفة: هي عبارة عن العمليات والمهام التي تنفذها المؤسسة الاقتصاديّة بالاعتماد على الإداريين، والموظفين الذين يساهمون بضمان حركة المنتجات والمواد وأغلب الحاجات الخاصة بالمؤسسة الاقتصاديّة، كالمدخلات والمخرجات.:تسعى المؤسسة الاقتصاديّة إلى تحقيق العديد من الأهداف من أهمها:تحقيق الأرباح: هو الهدف الأساسيّ من بين أهداف المؤسسة الاقتصاديّة؛ إذ تسعى إلى ضمان تحقيق الأرباح بالاعتماد علىالتخطيط الدقيق والجيد، مع الحرص على تفعيل دور الرقابة على عملية التنفيذ.: هي مجموعة من الأهداف تُقسم إلى الآتي: المساهمة في تطوير مستوى معيشة الموظفينهي الأهداف المُرتبطة بتطبيق البحث العلميّ؛ بهدف تطوير المنتجات، ومواكبة التطور التكنولوجيّ للمساهمة في المحافظة على القدرة التنافسيّة في السوق. خصائص المؤسسة الاقتصاديّة تتميز المؤسسة الاقتصاديّة بالعديد من الخصائص4-1-1 مؤسسة عمومية : تعود ملكيتها للدولة مثل شركة سوناطراك4-1-2 مؤسسة خاصة : تعود ملكيتها لشخص واحد أو عدة أشخاص مثل مؤسسة سيفتال4-1-3 مؤسسة مختلطة : تعود ملكيتها لدولة و شخص مثل مؤسسة كوندور4-2-1 المؤسسة التجارية : تقوم بشراء سلع لإعادة بيعها على حالتها دون اجراء أي تغيير عليها4-2-2 المؤسسة الانتاجية : تقوم بإنتاج المنتجات قصد بيعها4-2-3 المؤسسة الخدمية : هي التي تقدم خدمات للغير4-3-1 مؤسسة مصغرة : عدد عمالها أقل من 10 عمال4-3-2 مؤسسة صغيرة : عدد عمالها من 10 إلى 99 عامل4-3-3 مؤسسة متوسطة : عدد عمالها يترواح مابين 200 إلى 499 عامل4-3-4 مؤسسة كبيرة : يفوق عدد عمالها 500 عامل و لها دور كبير على المستوى الدخل الوطني و السوق: هو عملية الاحتفاظ بالمواد إلى حين استعمالها ، ضمن شروط السلامة و الامن ، بالإضافة إلى تعديل و تدفق حركة تدفق المواد وضبطها مع الكميات و الزمن: يعرف المخزون على أنه فرع من فروع العلوم الاقتصادية و الادارية ، فهو يعتني بدراسة و شرح أساليب التخطيط و التنظيم لجميع الأعمال التي تهدف إلى تدفق المواد الأولية و البضائع بالكمية و السعر المطلوبين: ان الهدف الأول لإدارة المخزون هو خدمة الادارات المختلفة في المؤسسة هو الهدف الذي يجب أن تدور حوله كل المجهود داخل المؤسسة و مسؤوليات إدارة المخازن كما نجد أهداف أخرى تسعى إليها هذه الادارة وهي :تحقيق التوازن في تدفق ما تحتاجه إليه المؤسسة من المواد الأولية و العتاد و التجهيزات لمقابلة حاجة العمليات الانتاجيةتدفق المواد المطلوبة لأعراض الصيانة و قطع الغيار كلما احتاجت المؤسسة إلى ذلكاستلام السلع و المنتجات الجاهزة من الورشات الصناعية و تخزينها صرفها في الأسواق المختلفة وفي المواعيد المناسبةقبول مخلفات الإنتاج و البواقي الصناعية و تخزينها لوقت آخر: تعد الوظيفة الرئيسية للتخزين هى الاحتفاظ بالأصناف المستخدمة فى الحركة الصناعية او التجارية بكميات مناسبة و فى اماكن مناسبة و امنة و قريبة من جهات الاستهلاك و توفير وسائل نقل و ذلك لحين الحاجه اليها: ترتبط إدارة المخزون بجمله من الوظائف نذكر من بينها مايلي :5-: و تتمثل فيمايلي :تتبع عمليات الإنتاج بحيث تقوم بملاحظة المخزونات المتوفرة و مدى تلبيتها لبرنامج الإنتاج المسطرالأخذ بعين الاعتبار العراقيل التي تواجه عند القيام بمهامها المتمثله في الشروط المفروضة من قبل الموردينارسال الطلبات مع احترام الطرق المتبعة في التخزين لطلبات المرغوب فيهامتابعة الطلبات التي أرسلت مع تسديد قيمة كل طلبية5-2: وهي أن ادارة الإنتاج يجب أن تكون على علم بالمواد الضرورية لسير عملية الإنتاج بالمؤسسة و تبلغ ادارة المخزون بأن المواد الضرورية حيث تعمل هذه الأخيرة جاهدة لتجنب الانقطاع لهذه المواد داخل المخازن ، كما يجب على إدارة الإنتاج أن تعرف الوقت و المدة التي تسلم فيها البضاعة أو المواد5-3: إدارة المخزون تقوم بتغليف و تهيئة السلع التي ستباع ، كما تقوم بشحنها إلى الجهات التي تعاقدت معها إدارة المبيعات كما تزود هذه الأخيرة بالمعلومات التي تمكنها من تخطيط المبيعات وفق أساليب تخدم أهداف المؤسسة5-4: تقوم إدارة المالية بتخطيط و مراقبة السياسات المالية و تحيد الأموال الضرورية لقيام المؤسسة بأعمالها و كذلك الأموال التنموية و ذلك بمساعدة إدارة المخزون بالسرعة و الثقة في معطيتها المالية: هي عملية ترميز المخزونات و المواد قصد سهولة التعرف عليها بأصنافها المختلفة للتعامل معها الادخال والخروج و تحديد الرصيد: يتضمن كل بيانات و المعلومات التفصيلية لكل صنف منتج و يستخدم كقاعدة معلوماتية للقيام بعمليات الترميز: يحقق ترميز المواد في المخازن الفوائد التالية :توفير الوقتسهولة التعرف على مكان الصنف بالمخازنسهولة عملية الاستلام و المناولة و الصرفتيسير استخدام الحاسوب و التقنيات الحديثة في رصد حركات الأصناف و تسجيلها في المستندات و الرقابة الآلية لأرصدتهاتجنب الازدواج و الاختلاف في العناصر المتشابهة في المخزنتفادي صعوبة استيعاب اسماء الأصناف و صعوبة تسجيلها لطول المصطلحات و تعقيدهاتبسيط عمليات التسعير ( السعر ) و احتساب التكاليفالمساعدة على توحيد و تخفيض عدد الأصناف المستخدمةالمساعدة على وضع أسس مناسبة للإجراءات الشراء و التخزين: وهو مبنى تقوم فيه بتخزين البضائع و يقوم باستخدامه الموردين ، و بائعي الجملة و عادة ما تكون هذه المباني كبيرة و متواجدة من القرب المصانع المنتجة و مزودة بالآلات الرافعة و نقل البضائع و نقلها إلى مكان التوزيع: هو المكان الذي يتم تخزين فيه المواد و البضائع و كميات الأصناف و توفيرها عند الطلب و يكون مسؤول عنه أمين المخزن و العرض منه هو تخزين البضاعة بعرض بيها: توجد عدة طرق لتصنيف المخزونات في المؤسسات و هذه الطرق تسمح لها بالسير الحسن و الجيد لمخزوناتها وهي كالتالي:: هذه الطريقة ترتب المواد ترتيبا تنازليا حسب استخداماتها سنويا و بالتالي تقسيم المخزونات إلى ثلاث فئاتالفئة A: تشمل هذه الفئة المواد ذات الأهمية البالغة أي أن الصنف A يتكون من 20% من كمية المواد ( هي مواد أقل استعمال أي مواد بطيئة الحركة ) و تمثل 80% من قيمة المواد المخزنةالفئة B : وهي تتكون 30 % من المواد و تمثل 15 % القيمة الإجمالية لديها ( مواد الفئة B هي مواد معتدلة الحركة )الفئة C : تشمل المواد المتكررة ذات معدل دوران مرتفع و تتكون 50 % من المواد التي تمثل 5 % من القيمة الاجمالية للمواد المخزنة: و نجد منها5-2-1 الأصناف المتكررة : يتم طلب و شراء هذه المواد و سحبها من المخازن سوءا بالنسبة للمدخلات أو المخرجات لمعدلات متكررة لهذا أي انقطاع نتيجة تفادي مخزوناتها يتسبب في خسارة كبيرة5-2-2 الأصناف العادية : وهي أقل اهتمام من سابقاتها حيث يقوم قسم مراقبة المخزونات بتحديد طلبات شراءها باعتبارها من الأمور الروتينية التي تشكل خطرا على الإنتاج5-2-3 الاصناف البطيئة : عند مراجعة المخازن في فترات دورية يلاحظ وجود مواد ذات حركة بطيئة و التي لا تتحرك لفترة زمنية طويلة وجد تحديد أسباب هذا البطء و إذا وجدت أنها تالفة أو قديمة تقرر حذفها من سجلات المخازن و قوائم المخزون و دليل التصنيف: يمكن تجميع المواد و الجزاء في مجموعات تبعا لطبيعتها و فائدتها و نذكر منها :قطع غيار تدخل في التركيب أو التجميعالعناصر الغير مباشرة في الإنتاجالمنتجات التامة الصنع: يضم هذا التصنيف بتحديد وسائل المناولة و النقل الملائمة و يمكن تقسيم المواد حسب هذا التصنيف إلى :مواد غير مخزنةمواد معبئةسوائل منقولة عبر الأنابيب: مثل مواد قابلة للالتهاب ، مواد قابلة للكسر ، مواد عمرها الانتاج قصير: و يقصد به جميع العناصر التي ذات علاقة مباشرة بدورة الاستغلال و التي تشتريها المؤسسة سواء كانت انتاجية أو تجارية و تقوم بالاحتفاظ بما في المخازن بعرض استعمالها أو بيعها و تمثل المخزونات المجموعة رقم 03 من المخطط الوطني للمحاسبة (PCN (: تلعب دورا بالغا الأهمية في المؤسسة نظرا لحجم الأموال المنتشرة فيه حيث أنها تمثل نسبة 28 % و 53 % من موجودات أي أموال المؤسسة ، كما يعتبر المخزون ذو فائدة كبيرة في تسيير المؤسسات لكن الهدف الرئيسي لها هو الربح تبرز أهمية المخزون من خلال مايلي :الامداد المستمر لورشات الإنتاج بمستلزماتها من المواد الأولية و اللوازم المختلفةتزويد السوق بمختلف المنتجات و السلع النهائية لتلبية احتياجات الزبائنيؤمن الاحتياطي من المخزون لمواجهة الظروف الطارئة أو احتمالات تأخر الموردين بالتسليم أو تزويدهم لأصناف مخالفة فيتعين رفضهانتيجة توقع ارتفاع الأسعار ، تلجأ المؤسسة إلى اقتناء السلع مقدما و تقوم بتخزينها: لقد صنفت المخزونات حسب المخطط الوطني للمحاسبة كمايلي :: هي المنتجات التي اشترتها المؤسسة و تستهلك من أجل صناعة المنتجات التامة و تدخل في تركيبتها إلى جانب ذلك تدخل في سير المؤسسة حيث تلبي احتياجات دورة الاستغلال: وهي عبارة عن منتجات وصلت إلى مرحلة معينة من التصنيع و يمكن إجراء عليها تحويل آخر3-3: وهي منتجات لا تزال تحت عملية التصنيع في نهاية الفترة المحاسبية3-4: و تتمثل في المنتجات التي أنشىتها المؤسسة بهدف بيعها أو توزيعها3-: وهي الرواسب من أي طبيعة كانت لا تصلح للاستعمال أو التسويق العاديين3-6: وهي السلع و المواد التي هي ملك للمؤسسة لكنها ليست بحوزتها أي في طريقها و لم تصل بعد3-: يسجل فيها تكلفة شراء البضائع أو المواد و اللوازم التي اشترتها المؤسسة من أجل بيعها على حالها أو ادماجها و تحويلها أثناء دورة الاستغلال3-8: وتسجل فيه قيمة الانخفاض الذي قد يلحق بالمحزونات خلال السنة الماليةالوثائق اليدوية المستعملة في تسيير المخزون:1- طلب داخلي للتموين: وهو الذي يحرر من طرف أمين المخزن بطلب نوع معين من السلع تسجل فيه الكمية المطلوبة، رمز المادة، اسم المادة ويوقع عليه من طرف مسؤول المخزن ( رئيس المخزن ) ويتكون من 04 نسخ.2- وصل استلام المواد: وهي وثيقة تأكد دخول جديدة إلى المخزن ويسجل فيه كل البيانات الخاصة بالإستلام و المتمثلة في بيان السلعة الكمية، السعر الوحدوي ، إسم المورد، رقم وتاريخ الفاتورة، تاريخ الاستلام وفي الأسفل تأشيرة رئيس أو أمين المخزن ويتكون من 04 نسخ.3- الفاتــورة: هي وثيقة تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالمواد المرسلة من أسعار، شروط التسليم، الكمية، المبلغ الصافي بالأرقام و الحروف ويحرر في 04 نسخ.4- وصل الخروج: يعتمد كل ما يخص بضاعة موضوعة للخروج من المخزن تدون فيه المعلومات التالية: لمن حرر هذا الوصل، رمز المادة المخرجة، بيانها ، كميتها، السعر الوحدوي الكلي، تأشيرة مسؤول المخزن، تأشيرة و إسم المستلم، تاريخ الإستلام.5- وصل الإرجاع: تقيد في هذا الوصل المواد التي تم خروجها من المخزن إن وجد أنها زائدة عن اللزوم أو لا تتطابق مع الطلب، والمعلومات المتضمنة لها هي: التاريخ، الرمز، رقم وصل الخروج، الكمية الخارجة، الكمية الداخلة، السعر الوحدوي، والقيمة العائدة أو المرجعة.6- بطاقة الدرج: وهي البطاقة التي توضع مع كل صنف من البضاعة وبها المعلومات التالية: المخزن، الجناح، التعيين المرجع أو الرمز.7- بطاقة المخزون: تحتفظ المخازن ببطاقة المخزون في مكان واحد، ويتحدد هذا المكان حسب الظروف القائمة في المشروع، وحسب الهدف الذي من أجله يحتفظ بهذه البطاقة ورغم ذلك لابد من الإحتفاظ بسجلات المخازن وبطاقات المخزون قريبا من المخازن، وذلك لتحقيق الإتصال الوثيق بين الموظفين الذين يعملون فيها وبين رجال التخزين المسؤولين عن إستلام المواد وصرفهامستويات المخزون : وهي مستويات عادية الذي يجب أن تكون متوفرة في أي وقت من الأوقات ، ورغم ان الكميات الواجب اضافتها على فترات دورية تكون قد اضفنها بانتظام إلا أن الفكرة من هذه المستويات هي الضمان ضد أي احتمال لانخفاض الكميات المخزونة عن الرصيد المتوسطتعتبر الرقابة الادارية عنصر مهما و أساسيا من عناصر الادارة التي يجب أن تمارس في جميع المستويات و على صعيد كل الأنشطة والأعمال في المؤسسة و من ضمنها نشاط التخزين الذي يعد من الأنشطة الرئيسة في المشروع الذي يضمن توفير المواد بصفة مستمرة و يمنع توقف الإنتاج ومنهاتعريف الرقابة على المخزون : ويوجد عدة تعريفات فنجد منها :هو النشاط الذي يتابع سير و متابعة الأعمال المخزنية و التأكد من أن يتم أو تم وفق الواقع العمليهو وضع و تنفيذ الخطط و البرامج و السياسات المتعلقة بالتخزين و سلامة اجراءات التخزين و سلامة اجراءات التسليم وضمان استمرارية تدفق المواد كما تلبي احتاجيات المشروع: يمكن أن نبين أهمية الرقابة على المخزون من خلال ما تحققه هذه الرقابة من مزايا و فوائد ، و لعل أهمها مايلي:تفادي استثمار كميات كبيرة من أموال المؤسسة في المخزون السلعي، وتفادي أيضا النقص في المخزونالتعرف على الأصناف بطيئة الحركة و الأصناف المتقادمة و اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمعالجة هذه المشكلةتحاشي الازدواج في المواد المخزنة و التخلص من العوادم و البواقي و المخلفاتالمساعدة في الإعداد الصحيح لبرامج البيع و الإنتاج و التخزين ، فلا يمكن توجيه الأوامر إلى الإنتاج إلا بعد التأكد من توفر المواد الازمة له في المخازن ، كما يمكن للرقابة على المخزون من جدولة الانتاج على النحو الذي يمكن أن يقابل فيه متطلبات المبيعاتتساعد الرقابة على المخزون في التعرف على المواد و الكميات التي تم صرفها لأعراض الانتاج أو التي تم صرفها لمقابلة طلبات الزبائن ، إذ يجري تزويد المخازن بكميات أخرى حتى تظل في الوضع الذي يسمح بانتظام عمليات الإنتاج و البيع: يمكن التعبير على أهداف الأساسية لعملية الرقابة على المخزون في النقاط التالية :تحقيق أقصى كفاءة ممكنة لعمليات تشغيل الوحدات الانتاجية ووحدات البيعتحقيق التوازن بين مختلف مجموعات التكاليف التي تتطلبها عمليات التخزينتحقيق مستويات من المخزون أي كميات لا أكثر و لا أقل من المطلوبتحقيق مستويات سلمية من الانتاج و الامداد بالكميات الاقتصاديةالحفاظ على معدل تدفق انتاج ثابت و منتظم و تغطية الاختلال الناجم عن توقف العمليات الانتاجية بصورة مؤقتة ، ويسهل هذا الانتظام في تدفق المواد من جدولة الانتاج و تنفيذ خطط و برامج الانتاج في المواعيد المحددة: هي الادارة المعنية بالحفاظ على المخزون و تخطيط و تنظيم و تنفيذ ورقابة إجراءات التخزين و صرف المخزونات حسب الكميات و النوعيات المقررة للوحدات أو الأقسام أو الإدارات الطالبة و المستخدمة لمواد هذا المخزونخدمات إدارة المخازن : تتمثل فيمايلي :التوازن في تدفق المواد للوفاء بالاحتياجات التشغيليةالتزويد بالمستلزماتاستقبال و اصدار السلع الجاهزة من المصنع أو من الخارج و حسب الطلباستلام و تخزين مخلفات الانتاج لحين التخلص منها أو استعمالهاتساهم إدارة المخازن في نجاح و فشل العديد من المؤسسات ، حيث يعد المخزن وسيطا في سلسلة التوريد ، والذي يؤثر على تكاليف الخدمة و سلسلة التوريد ، كما أن إدارة المخازن تساهم بفاعلية و كفاءة مهمةالمحافظة بمستلزمات الإنتاج و ما تحتاجه بقية الادارات و المحافظة و العناية بالمواد4-1 تحقيق السلامة : يعتبر ضمان تحقيق السلامة و آمان المخزون و عملية التوزيع أمرا ضروريا ، حيث تزداد احتمالية وقوع الحوادث بسبب المساحة الكبيرة للمخزن وتوافر كميات كبيرة في المخزون التي يتم حصرها في هذه المساحات ، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الموظفين العاملين ، لذلك يجب لابد من تحقيق السلامة من خلال الاتفاق مع هيئات مختصة كخبراء الأمن و السلامة المهنية4-2 تحسين أداء عملية الانتاج : حيث تساهم مستويات المخزون الموفرة بشكل مستمر في تسريع عملية الانتاج و انجاز الطلبات لذلك لابد من توفر كميات كبيرة و متاحة للمخزون في وقتها المناسب لأنها تقلل تكاليف العمل و ضغوط الإنتاج4-3 تقليل الأضرار : تهدف عمليات إدارة المخزون إلى كشق في نقص المخزون أو تلفه أو سرقته أو طلبات خاطئة بذلك يؤدي بالمؤسسة فقدان المخزون لذلك تلجأ كثير من المؤسسات لمحافظة على مخزونها و تقليل من الأضرار و المخاطر كاميرات المراقبة ، أجهزة الإنذار4-4 تحقيق الاستفادة و الاستغلال الأمثل للمساحة و المعدات و القوى العاملة مع إمكانية الوصول إلى جميع المواد و المنتجات للمساهمة في حفظها و حمايتها4-5 تعتني إدارة المخازن كذلك بعمليات الاستلام و تسليم المخزون و الفرز و حفظ السجلات بالإضافة إلى معالجة الطلبات و الاسترجاع و شؤون التعبئة و الشحن: هو تجميع الأنشطة التي لها علاقة بتدفق و تخزين السلع و الخدمات و ادارتها جماعيا بغرض إمداد العملاء أي الزبائن بالسلع و الخدمات الذين يرغبون بها: هو التغلب على الفجوة بين بين العرض و الطلب حتى يمكن للزبائن الحصول على السلع و الخدمات في مكان محدد ووقت محدد بشكل المطلوب و أقل تكلفة: وهي النقل و التخزين و الشراء و معالجة طلبات العملاء: ان علاقة اللجوستيك بالتخزين مايلي :تخفيض تكاليف التخزينامداد بقية أقسام المؤسسة بالكميات المتوفرة من المخزون من مواد وتجهيزات و معدات و الآلات بأقل التكاليفمقدمة : تعد إدارة المخزونات متعددة الاختصاصات في تسيير المخزونات حيث أنها تتطلب جهدا كبيرا في إدارتها ووجود أشخاص أكفاء لتسيير المخازن وعليه وجدت عدة مهام ووحدات لتسييرها: هو عملية مدققة لما تملكه المؤسسة ( الأصول ) و كل ما تلزم تجاه الغير ( الخصوم ) فهو عملية محاسبية تتم في نهاية الفترة المالية أي بعد القيام بميزان المراجعة قبل الجرد و استخراج أرصدته وتتم عملية الجرد بمقارنة أرصدة الخصوم و الأصول المسجلة محاسبيا مع ما هو موجود فعلا بالتالي تقوم بتحديد الفرو قات و البحث عن أسابها و اثبات قيود التسوية الضرورية لجعل الأرصدة المسجلة محاسبيا مطابق لما هو موجود في الواقع مع احترام: و هناك نوعان من الجرد المادي و الجرد المحاسبي: وهو جرد عناصر الميزانية جردا ماديا يتم مرة في السنة على الأقل و تستخرج منه الفروق الناتجة عن المقارنة ما هو موجود في الدفاتر و ما هو موجود فعلا في هذه الفروق2-2ا: يشمل جميع قيود التسوية الجردية في صورة قيود بدفتر اليومية ، و الهدف هو أن ترحل الحسابات الختامية للإيرادات والتكاليف بأقللجرد المادي للمخزونات: هو الذي يسمح بمتابعة الموجودات في المخازن بصفة مستمرة تستطيع المؤسسة القيام بالجرد الدوري في نهاية السنة المالية ثم تقوم بالمقارنة مع الموجود الفعلي بالمخازن و لكي تجتنب الأخطاء يجب تفادي السرعة في العمل و تحدي الدقةو يعتبر جرد المخزونات أطول و أدق و أهم مرحلة من الجرد المادي لأنه من الضروري إعداد قائمة تأخذ بعين الاعتبار كل عناصر المخزونو مهمتها الاشتراك مع قسم الفحص في المشتريات لفحص الطلبات للتأكد من سلامتها و مطابقتها للمواصفات المحددة ، والتوقيع على كشوف الاستلام مع توضيح و تثبيت النتائج الفحص لتحديد المسؤولية في حالة عدم تطابق بعض الأصناف من حيث الجودة و الكمية و التلف مع ما هو محددو مهمتها تحديد و تثبيت مواصفات المخزون و اعطاءه لرموز معينة لتسهيل عملية الوصول إلى أي صنف عند الحاجة إليهو مهمتها وضع خطة لتنظيم و تخزين المخزونات في المخازن التي يجب على أمين المخزن تنفيذ مضمونها وهو ترتيب ووضع المواد في أماكن ملائمة ، و العمل على توفير و شروط حماية المخزون من التلف و السرقة .و ارشاد آمين المخزن على كيفية تطبيقهاومهمتها نقل المواد و المستلزمات داخل المخازن و ايصالها لورشات العملو مهمتها الرقابة على اجراءات العمل المخزنية ، ومراقبة حدود التخزين الدنيا و ابلاغ إدارة المشتريات للعمل على الشراء و القيام بجرد محتويات المخازن للتأكد من موجداتهاو مهمتها الاحتفاظ بكافة السجلات المتعلقة بعمليات التخزين2-1: توجد هذه الوظيفة في حالة وجود عدة مخازن متعددة داخل المؤسسة بحيث يتطلب الأمر وجود رئيس يشرف عليه ، ورئيس المخازن هو المسؤول الأول و الأخير عن جميع المخزونات في المؤسسة ، فهو يضع خطط للعمل و ينظم و يسير و يتأكد من سلامة تطبيق اللوائح و اجراءات العمليات الخاصة بالمخازن2-2: هو الموظف المسؤول عن المخزن ، ويعاونه في بعض الأحيان بعض العمال ، وهو المسؤول عن الأصناف الذي يتولى حفظها والعناية بها وتطبيق تعليمات وحدة الحماية و يعتبر عن المقادير و الكميات التي بحوزته حيث يحاسب عن أي نقص يظهر عن الجرد و بصفة يقوم بمايليالتأكد من سلامة وسائل الحماية و الأمن الخاصة بالمخزونإعداد بطاقة المخزون الخاصة بكل صنف ليتم تخزينهعدم قبول أصناف المخزن و صرفها قبل التأكد من سلامة القرارات المنشأة لهاالتحقق من صحة العدد و الوزن و القياس و النوع الخاص بالأصناف التي يتم تزويدها بالمخزون و مطابقته ذلك مع المستندات الموجودة عنده2-3: وهو المكلف بالقيد في بطاقات الصنف ، وذلك عن اضافات جديدة للمخزن أو صرف أصناف معينة من المخزن أو عند ارجاع بعض الأصناف لعدم مطابقتها للمواصفات و استخراج رصيد المخزون للصنف و حفظ مذكرات الاستلام و الصرف و الارجاع في ملف خاص لكل صنف منها: وهي مرحلة تتميز برسم سياسات التخزين و قد يتولى القيام بجهاز التخزين في حالة المؤسسات التجارية بالتعاون مع مصلحة البيع بإشراف مدير العام للمؤسسة، و يمكن أن يشترك في ذلك عدة مصالح أخرى مثل الإنتاج و التخطيط في المؤسسات الصناعية1-2: وهي هذه المرحلة يتم تحديد المخزون المناسب لكل فئة من الفئات السلعية و لكل صنف على حدى للتأكد من ذلك و يتناسب مع حجم الحصة المخصصة للتخزين مع مراعاة الجوانب الاقتصادية للنشاط ، و يجب التحقق أن سياسات التخزين و ما ينتج عنها من سياسات الشراء ستجعل تكلفة التخزين عند أدنى حد ممكن مع توافق ذلك مع اقتصاديات السحب من المخازن و الارتباط بظروف السوق و الانتاج: عندما تقترب وظيفة التخزين من التفاعل مع وظيفة الشراء حيث نجد ضوابط طلب المواد ، و أهمية التعرف الفوري و الصحيح على الأرصدة الفعلية للمخزون لأنه سيتم طلب المواد بناء وصول رصيد المخزون من الصنف إلى المستوى معين: التأكد في هذه المرحلة من توفير المكان المناسب و شروط الحفظ الخاصة بالسلعة الملائمة أساليب المناولة فإذا كانت خفيفة تكون أقرب ما يمكن إلى نهاية المخزون ، و أقرب إلى البوابة إذا كانت ثقيلة ، إذا كانت صغيرة الحجم و مرتفعة القيمة يفضل بل يلزم وضعها في خزائن حديدية أو دواليب مغلقة ، يجب أيضا أن تتناسب السلعة مع وسيلة النقل في مرحلة حفظ السلعة من حيث المكان المناسب للتخزين و كفاية السلعة المخزنة و في استخدام أساليب المناولة و السحب الخاص بها ومراعاة التوقيت المناسب لسحبها