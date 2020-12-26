كيفية التعامل مع إغماءات مرضى السكري

هناك نوعان من غيبوبة السكر :

- أولا :

غيبوبة ارتفاع مستوى السكر في الدم

( محتاج أنسولين ) :

و هي حالة يفقد فيها الإنسان وعيه نتيجة ارتفاع مستوى السكر فى دمه ، ويكون سببها الرئيسى هو إهمال علاج مرض السكر.

و ينصح الأطباء مريض السكر بتنظيم علاج السكر و الالتزام بالحمية في الوجبات الغذائية اليومية لعدم تكرار مثل هذه الغيبوبة بالمستقبل.

- ثانيا :

غيبوبة انخفاض مستوى السكر في الدم

( محتاج سكر ) : تحدث دائما مع الاستعمال السيئ للأدوية المخفضة للسكر مع إهمال بعض الوجبات ، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة مستوى السكر بالدم عن 60 مجم لكل 100 ملليتر من الدم ، مؤديا إلى الغيبوبة لأن المخ قد تعود على نسبة عالية من السكر.

و ينصح الأطباء في حدوث مثل هذه الغيبوبة بتناول أي مادة سكرية مثل قوالب السكر ، مع الاستعمال السليم لحقن الأنسولين و أقراص علاج مرض السكر ، و عدم إهمال الوجبات اليومية المنظمة حتى لا تتكرر مثل هذه الغيبوبة ، والتي تعتبر أخطر من سابقتها لأنها قد تؤثر على خلايا المخ ( إذا استمرت أكثر من 24 ساعة ) التي تعتمد على الجلوكوز كمصدر رئيسي للطاقة.

كيف أعرف أن شخصاً ما يعانى من غيبوبة السكر ؟

أولاً: ارتفاع مستوى السكر في الدم ( محتاج أنسولين )يعطي الأعراض و العلامات التالية :

(1) غيبوبة و فقدان بطيء للوعي

(2) الجلد يكون جاف و دافئ

(3) التنفس يكون سريع و سطحي ( ضعيف )

(4) جفاف الفم ( عطش شديد ) و تنبعث منه رائحة الأسيتون الشبيهة بالفواكه ، مع جفاف اللسان

(5) ضعف و سرعة النبض

( أكثر من 100 نبضة فى دقيقة ).

ثانياً :انخفاض مستوى السكر في الدم ( محتاج سكر ) يعطي الأعراض و العلامات التالية :

(1) غيبوبة و فقدان سريع للوعي ( خلال دقائق )

(2) الجلد يكون رطب و مبلل بعرق غزير و شاحب اللون

(3) التنفس يكون سريع و سطحي ( ضعيف )

(4) رطوبة بالفم و اللسان ، و تكون رائحة الفم طبيعية

(5) ضعف و سرعة النبض ( أكثر من 100 نبضة فى دقيقة )

(6) رعشة باليدين مع شعور بالإرهاق و التعب الشديد.

الإسعافات الأولية لإغماءة مرضى السكرى :

1- إذا كان المريض يعانى من غيبوبة من النوع الأول ( محتاج أنسولين ) ، فقم على الفور بحقنه بالأنسولين.

2- أما إذا كان المريض يعانى من غيبوبة من النوع الثانى ( محتاج سكر ) ، فقم على الفور بإعطائه أي محلول سكري أو عصائر أو تمر عن طريق الفم.

ماذا أفعل إذالم أتمكن من تحديد سبب الغيبوبة

هل هي بسبب ارتفاع مستوى السكر أو انخفاضه ؟

قم فورا بإنقاذ المريض على اعتبار أن الغيبوبة بسبب انخفاض السكر في الدم لأنها أكثر خطورة على حياته.

كيف أتصرف ؟

أولاً : إذا كان المريض واعياً و قادراً على البلع :

(1) قم بإعطائه أي محلول سكري أو عصائر أو تمر عن طريق الفم.

(2) اتصل فورا بالإسعاف.

ثانياً : إذا كان المريض فاقداً للوعى :

(1) لا تعطه أي شيء عن طريق الفم.

(2) إذا كان المريض غير واعى ، قم بفتح مجرى الهواء و افحص التنفس.

(3) إذا كان المريض غير واعى و يتنفس و تحس بنبضه فقم بوضعه في وضعية الإفاقة.

(4) أما إذا كان المريض غير واعى و لا يتنفس و تحس بنبضه فقم فورا بإجراء التنفس الإصطناعى.

(5) إذا كان المريض غير واعى و لا يتنفس و ليس لديه نبض فقم فورا بإجراء تدليك القلب.

(6) اتصل بالإسعاف فورا.

ملاحظة هامة:

مريض السكري الذي يعتمد في علاجه على الأنسولين يجب أن يتناول طعامه مباشرة بعد الحقن بجرعة الأنسولين.

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