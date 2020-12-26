كيفية التعامل مع إغماءات مرضى السكري

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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هناك نوعان من غيبوبة السكر :
- أولا :
غيبوبة ارتفاع مستوى السكر في الدم
( محتاج أنسولين ) :
و هي حالة يفقد فيها الإنسان وعيه نتيجة ارتفاع مستوى السكر فى دمه ، ويكون سببها الرئيسى هو إهمال علاج مرض السكر.
و ينصح الأطباء مريض السكر بتنظيم علاج السكر و الالتزام بالحمية في الوجبات الغذائية اليومية لعدم تكرار مثل هذه الغيبوبة بالمستقبل.
- ثانيا :
غيبوبة انخفاض مستوى السكر في الدم
( محتاج سكر ) : تحدث دائما مع الاستعمال السيئ للأدوية المخفضة للسكر مع إهمال بعض الوجبات ، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة مستوى السكر بالدم عن 60 مجم لكل 100 ملليتر من الدم ، مؤديا إلى الغيبوبة لأن المخ قد تعود على نسبة عالية من السكر.
و ينصح الأطباء في حدوث مثل هذه الغيبوبة بتناول أي مادة سكرية مثل قوالب السكر ، مع الاستعمال السليم لحقن الأنسولين و أقراص علاج مرض السكر ، و عدم إهمال الوجبات اليومية المنظمة حتى لا تتكرر مثل هذه الغيبوبة ، والتي تعتبر أخطر من سابقتها لأنها قد تؤثر على خلايا المخ ( إذا استمرت أكثر من 24 ساعة ) التي تعتمد على الجلوكوز كمصدر رئيسي للطاقة.
كيف أعرف أن شخصاً ما يعانى من غيبوبة السكر ؟
أولاً: ارتفاع مستوى السكر في الدم ( محتاج أنسولين )يعطي الأعراض و العلامات التالية :
(1) غيبوبة و فقدان بطيء للوعي
(2) الجلد يكون جاف و دافئ
(3) التنفس يكون سريع و سطحي ( ضعيف )
(4) جفاف الفم ( عطش شديد ) و تنبعث منه رائحة الأسيتون الشبيهة بالفواكه ، مع جفاف اللسان
(5) ضعف و سرعة النبض
( أكثر من 100 نبضة فى دقيقة ).
ثانياً :انخفاض مستوى السكر في الدم ( محتاج سكر ) يعطي الأعراض و العلامات التالية :
(1) غيبوبة و فقدان سريع للوعي ( خلال دقائق )
(2) الجلد يكون رطب و مبلل بعرق غزير و شاحب اللون
(3) التنفس يكون سريع و سطحي ( ضعيف )
(4) رطوبة بالفم و اللسان ، و تكون رائحة الفم طبيعية
(5) ضعف و سرعة النبض ( أكثر من 100 نبضة فى دقيقة )
(6) رعشة باليدين مع شعور بالإرهاق و التعب الشديد.
الإسعافات الأولية لإغماءة مرضى السكرى :
1- إذا كان المريض يعانى من غيبوبة من النوع الأول ( محتاج أنسولين ) ، فقم على الفور بحقنه بالأنسولين.
2- أما إذا كان المريض يعانى من غيبوبة من النوع الثانى ( محتاج سكر ) ، فقم على الفور بإعطائه أي محلول سكري أو عصائر أو تمر عن طريق الفم.
ماذا أفعل إذالم أتمكن من تحديد سبب الغيبوبة
هل هي بسبب ارتفاع مستوى السكر أو انخفاضه ؟
قم فورا بإنقاذ المريض على اعتبار أن الغيبوبة بسبب انخفاض السكر في الدم لأنها أكثر خطورة على حياته.
كيف أتصرف ؟
أولاً : إذا كان المريض واعياً و قادراً على البلع :
(1) قم بإعطائه أي محلول سكري أو عصائر أو تمر عن طريق الفم.
(2) اتصل فورا بالإسعاف.
ثانياً : إذا كان المريض فاقداً للوعى :
(1) لا تعطه أي شيء عن طريق الفم.
(2) إذا كان المريض غير واعى ، قم بفتح مجرى الهواء و افحص التنفس.
(3) إذا كان المريض غير واعى و يتنفس و تحس بنبضه فقم بوضعه في وضعية الإفاقة.
(4) أما إذا كان المريض غير واعى و لا يتنفس و تحس بنبضه فقم فورا بإجراء التنفس الإصطناعى.
(5) إذا كان المريض غير واعى و لا يتنفس و ليس لديه نبض فقم فورا بإجراء تدليك القلب.
(6) اتصل بالإسعاف فورا.
ملاحظة هامة:
مريض السكري الذي يعتمد في علاجه على الأنسولين يجب أن يتناول طعامه مباشرة بعد الحقن بجرعة الأنسولين.
- أولا :
غيبوبة ارتفاع مستوى السكر في الدم
( محتاج أنسولين ) :
و هي حالة يفقد فيها الإنسان وعيه نتيجة ارتفاع مستوى السكر فى دمه ، ويكون سببها الرئيسى هو إهمال علاج مرض السكر.
و ينصح الأطباء مريض السكر بتنظيم علاج السكر و الالتزام بالحمية في الوجبات الغذائية اليومية لعدم تكرار مثل هذه الغيبوبة بالمستقبل.
- ثانيا :
غيبوبة انخفاض مستوى السكر في الدم
( محتاج سكر ) : تحدث دائما مع الاستعمال السيئ للأدوية المخفضة للسكر مع إهمال بعض الوجبات ، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة مستوى السكر بالدم عن 60 مجم لكل 100 ملليتر من الدم ، مؤديا إلى الغيبوبة لأن المخ قد تعود على نسبة عالية من السكر.
و ينصح الأطباء في حدوث مثل هذه الغيبوبة بتناول أي مادة سكرية مثل قوالب السكر ، مع الاستعمال السليم لحقن الأنسولين و أقراص علاج مرض السكر ، و عدم إهمال الوجبات اليومية المنظمة حتى لا تتكرر مثل هذه الغيبوبة ، والتي تعتبر أخطر من سابقتها لأنها قد تؤثر على خلايا المخ ( إذا استمرت أكثر من 24 ساعة ) التي تعتمد على الجلوكوز كمصدر رئيسي للطاقة.
كيف أعرف أن شخصاً ما يعانى من غيبوبة السكر ؟
أولاً: ارتفاع مستوى السكر في الدم ( محتاج أنسولين )يعطي الأعراض و العلامات التالية :
(1) غيبوبة و فقدان بطيء للوعي
(2) الجلد يكون جاف و دافئ
(3) التنفس يكون سريع و سطحي ( ضعيف )
(4) جفاف الفم ( عطش شديد ) و تنبعث منه رائحة الأسيتون الشبيهة بالفواكه ، مع جفاف اللسان
(5) ضعف و سرعة النبض
( أكثر من 100 نبضة فى دقيقة ).
ثانياً :انخفاض مستوى السكر في الدم ( محتاج سكر ) يعطي الأعراض و العلامات التالية :
(1) غيبوبة و فقدان سريع للوعي ( خلال دقائق )
(2) الجلد يكون رطب و مبلل بعرق غزير و شاحب اللون
(3) التنفس يكون سريع و سطحي ( ضعيف )
(4) رطوبة بالفم و اللسان ، و تكون رائحة الفم طبيعية
(5) ضعف و سرعة النبض ( أكثر من 100 نبضة فى دقيقة )
(6) رعشة باليدين مع شعور بالإرهاق و التعب الشديد.
الإسعافات الأولية لإغماءة مرضى السكرى :
1- إذا كان المريض يعانى من غيبوبة من النوع الأول ( محتاج أنسولين ) ، فقم على الفور بحقنه بالأنسولين.
2- أما إذا كان المريض يعانى من غيبوبة من النوع الثانى ( محتاج سكر ) ، فقم على الفور بإعطائه أي محلول سكري أو عصائر أو تمر عن طريق الفم.
ماذا أفعل إذالم أتمكن من تحديد سبب الغيبوبة
هل هي بسبب ارتفاع مستوى السكر أو انخفاضه ؟
قم فورا بإنقاذ المريض على اعتبار أن الغيبوبة بسبب انخفاض السكر في الدم لأنها أكثر خطورة على حياته.
كيف أتصرف ؟
أولاً : إذا كان المريض واعياً و قادراً على البلع :
(1) قم بإعطائه أي محلول سكري أو عصائر أو تمر عن طريق الفم.
(2) اتصل فورا بالإسعاف.
ثانياً : إذا كان المريض فاقداً للوعى :
(1) لا تعطه أي شيء عن طريق الفم.
(2) إذا كان المريض غير واعى ، قم بفتح مجرى الهواء و افحص التنفس.
(3) إذا كان المريض غير واعى و يتنفس و تحس بنبضه فقم بوضعه في وضعية الإفاقة.
(4) أما إذا كان المريض غير واعى و لا يتنفس و تحس بنبضه فقم فورا بإجراء التنفس الإصطناعى.
(5) إذا كان المريض غير واعى و لا يتنفس و ليس لديه نبض فقم فورا بإجراء تدليك القلب.
(6) اتصل بالإسعاف فورا.
ملاحظة هامة:
مريض السكري الذي يعتمد في علاجه على الأنسولين يجب أن يتناول طعامه مباشرة بعد الحقن بجرعة الأنسولين.