السلام عليكم

عندي مشكلة وهب بخصوص اخي الصغير

هي بدأت عادية لكن كل ما مر الوقت تتفاقم اكثر واكثر

عندما يسمع صراخ اخي واختي (فقط ) يهرب من المنزل ويبدأ بالبكاء والصراخ لا يخاف من صراخه لكن يخاف من صراخ اخوي بالتحديد

اخر مرة لم نجده الا بشق الانفس والارتعاب والرعب

عمره لا يتعدى 13سنة حاولة التكلم معه فبدأ بالبكاء

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رغم محاولتنا تجنيب الشجار بين هذين لكن ما باليد حيلة

اخبرتهم ان يأخذوه لطبيب نفسي لكنهم لم يعيروا كلامي اهتمام

محتااارت ماذا افعل ؟!؟؟