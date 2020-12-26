مشكلتي اخي

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
688
النقاط
51
السلام عليكم
عندي مشكلة وهب بخصوص اخي الصغير
هي بدأت عادية لكن كل ما مر الوقت تتفاقم اكثر واكثر
عندما يسمع صراخ اخي واختي (فقط ) يهرب من المنزل ويبدأ بالبكاء والصراخ لا يخاف من صراخه لكن يخاف من صراخ اخوي بالتحديد
اخر مرة لم نجده الا بشق الانفس والارتعاب والرعب
عمره لا يتعدى 13سنة حاولة التكلم معه فبدأ بالبكاء
...
...

رغم محاولتنا تجنيب الشجار بين هذين لكن ما باليد حيلة
اخبرتهم ان يأخذوه لطبيب نفسي لكنهم لم يعيروا كلامي اهتمام
محتااارت ماذا افعل ؟!؟؟
 
Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,674
النقاط
1,471
محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
عليكم السلام ورحمة الله
الله يشفيه ان شاء الله
لازمو طبيب نفسي كما قلتم
 
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