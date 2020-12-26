نضرتي للحياة

السلام عليكمكل شيئ من حولنا يتغير بسرعةولا يبقى شيئ على حالهاهه.. هاكذا هي الحياةلا البدايات التي نتوقعها و لا النهايات التي نريدهالكنلا بأس فهذا جزء من نمونايقو احدهمكل شيء فى الدنيا يتغير ولا شيء ثابت إلا التغير نفسهارأيتم لا داعي للحزن فلا نستطيع الوقوف في وجه التطوروان احسست بالحزن لفقدانك لشخص عزيز فتفائل و ارضى بقدر الله فكلنا لنا نفس المصير خلقنا من طين و نعود الى الطين الاشياء التي لا تختفي هي اعمالن و اثرنا في قلوب الاخرين لذا دائما اترك بصمة جميلة في قلوب الناسوعلى هذا المثال يمكن لعالمنا ان يكون مجرد خطا كوني او ما شابه و يمكن ان يكون اي شيئ غير حقيقي عائلاتنا اصدقائنا و اي شخص في هذه الحياةولكنهناك شيئان لا نشكك بهماالله سبحانه و تعالى الذي لا نشكك به ابداو العلاقات التي بينا فمثلا علاقتك بالله سبحانه و تعالى فانت تصدق في عبادتك و علاقتك مع امك انت لا تكذب عندما تقول انك تحبها اذن هذه العلاقات تشكل الواقع الخاص بناهذه وجهة نضري هل تأثرتم انتممع السلامة