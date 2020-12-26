نضرتي للحياة

PRENNSEE89521

PRENNSEE89521

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 ديسمبر 2020
المشاركات
64
النقاط
5
العمر
16
محل الإقامة
مدينتي
الجنس
أنثى
السلام عليكم:cool:
كل شيئ من حولنا يتغير بسرعة 🌹
ولا يبقى شيئ على حاله🌸
اهه.. هاكذا هي الحياة 🌟
لا البدايات التي نتوقعها و لا النهايات التي نريدها 💐
لكن
لا بأس فهذا جزء من نمونا 🌺
يقو احدهم🌼
كل شيء فى الدنيا يتغير ولا شيء ثابت إلا التغير نفسه🍄.
ارأيتم لا داعي للحزن فلا نستطيع الوقوف في وجه التطور 🌞
وان احسست بالحزن لفقدانك لشخص عزيز فتفائل و ارضى بقدر الله فكلنا لنا نفس المصير خلقنا من طين و نعود الى الطين الاشياء التي لا تختفي هي اعمالن و اثرنا في قلوب الاخرين لذا دائما اترك بصمة جميلة في قلوب الناس
وعلى هذا المثال يمكن لعالمنا ان يكون مجرد خطا كوني او ما شابه و يمكن ان يكون اي شيئ غير حقيقي عائلاتنا اصدقائنا و اي شخص في هذه الحياة 🍀
ولكن
هناك شيئان لا نشكك بهما 🌻
الله سبحانه و تعالى الذي لا نشكك به ابدا🍃
و العلاقات التي بينا فمثلا علاقتك بالله سبحانه و تعالى فانت تصدق في عبادتك و علاقتك مع امك انت لا تكذب عندما تقول انك تحبها اذن هذه العلاقات تشكل الواقع الخاص بنا 🍂
هذه وجهة نضري هل تأثرتم انتم🎄
مع السلامة🌴🌳🌿🌱☘🍀🌎🌍🌏🌈🌈🌈🌈❄
 
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