نضرتي للحياة

PRENNSEE89521
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم
كل شيئ من حولنا يتغير بسرعة
ولا يبقى شيئ على حاله
اهه.. هاكذا هي الحياة
لا البدايات التي نتوقعها و لا النهايات التي نريدها
لكن
لا بأس فهذا جزء من نمونا
يقو احدهم
كل شيء فى الدنيا يتغير ولا شيء ثابت إلا التغير نفسه.
ارأيتم لا داعي للحزن فلا نستطيع الوقوف في وجه التطور
وان احسست بالحزن لفقدانك لشخص عزيز فتفائل و ارضى بقدر الله فكلنا لنا نفس المصير خلقنا من طين و نعود الى الطين الاشياء التي لا تختفي هي اعمالن و اثرنا في قلوب الاخرين لذا دائما اترك بصمة جميلة في قلوب الناس
وعلى هذا المثال يمكن لعالمنا ان يكون مجرد خطا كوني او ما شابه و يمكن ان يكون اي شيئ غير حقيقي عائلاتنا اصدقائنا و اي شخص في هذه الحياة
ولكن
هناك شيئان لا نشكك بهما
الله سبحانه و تعالى الذي لا نشكك به ابدا
و العلاقات التي بينا فمثلا علاقتك بالله سبحانه و تعالى فانت تصدق في عبادتك و علاقتك مع امك انت لا تكذب عندما تقول انك تحبها اذن هذه العلاقات تشكل الواقع الخاص بنا
هذه وجهة نضري هل تأثرتم انتم
مع السلامة
كل شيئ من حولنا يتغير بسرعة
ولا يبقى شيئ على حاله
اهه.. هاكذا هي الحياة
لا البدايات التي نتوقعها و لا النهايات التي نريدها
لكن
لا بأس فهذا جزء من نمونا
يقو احدهم
كل شيء فى الدنيا يتغير ولا شيء ثابت إلا التغير نفسه.
ارأيتم لا داعي للحزن فلا نستطيع الوقوف في وجه التطور
وان احسست بالحزن لفقدانك لشخص عزيز فتفائل و ارضى بقدر الله فكلنا لنا نفس المصير خلقنا من طين و نعود الى الطين الاشياء التي لا تختفي هي اعمالن و اثرنا في قلوب الاخرين لذا دائما اترك بصمة جميلة في قلوب الناس
وعلى هذا المثال يمكن لعالمنا ان يكون مجرد خطا كوني او ما شابه و يمكن ان يكون اي شيئ غير حقيقي عائلاتنا اصدقائنا و اي شخص في هذه الحياة
ولكن
هناك شيئان لا نشكك بهما
الله سبحانه و تعالى الذي لا نشكك به ابدا
و العلاقات التي بينا فمثلا علاقتك بالله سبحانه و تعالى فانت تصدق في عبادتك و علاقتك مع امك انت لا تكذب عندما تقول انك تحبها اذن هذه العلاقات تشكل الواقع الخاص بنا
هذه وجهة نضري هل تأثرتم انتم
مع السلامة