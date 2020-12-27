

الكبائر السبعين من كتاب الكبائر

" للحافظ الذهبي ":



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1- الشرك بالله

2- قتل النفس

3- السحر

4- ترك الصلاة

5- منع الزكاة

6- إفطار يوم من رمضان بلا عذر

7- ترك الحج مع القدرة عليه

8- عقوق الوالدين

9- هجر الأقارب

10- الزنا

11- فعل قوم لوط

12- أكل الربا

13- أكل مال اليتيم وظلمه

14- الكذب على الله ورسوله

15- الفرار من الزحف

16- غش الإمام الرعية وظلمه لهم

17- الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه

18- شهادة الزور

19- شرب الخمر

20- القمار

21- قذف المحصنات

22- الغلول من الغنيمة

23- السرقة

24- قطع الطريق

25- اليمين الغموس

26- الظلم

27- المكاس

28- أكل الحرام وتناوله على أي وجه كان

29- أن يقتل الإنسان نفسه

30- الكذب في غالب أقواله

31- القاضي السوء

32- أخذ الرشوة على الحكم

33- تشبه المرأة بالرجال

34- وتشبه الرجال بالنساء

35- الديوث المستحسن على أهله

36- المحلل والمحلل له

37- عدم التنزه من البول

38- الرياء

39- التعلم للدنيا وكتمان العلم

40- الخيانة

41- المنان

42- التكذيب بالقدر

43- التسمع على الناس وما يسرون

44- النمام

45- اللعان

46- الغدر و عدم الوفاء بالعهد

47- تصديق الكاهن والمنجم

48- نشوز المرأة على زوجها

49- التصوير في الثياب والحيطان والحجر وغيرها

50- اللطم والنياحة وغيرهما

51- الاستطالة على الضعيف والمملوك والزوجة الدابة

52- أذي الجار

53- أذي المسلمين وشتمهم

54- أذية عباد الله

55- إسبال الإزار والثوب واللباس والسراويل

56- لبس الحرير والذهب للرجال

57- إباق العبد

58- الذبح لغير الله عز وجل

59- فيمن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم

60- الجدال والمراء واللدد

61- منع فضل الماء

62- نقص الكيل والذراع والميزان

63- الأمن من مكر الله

64- أذية أولياء الله

65- تارك الجماعة فيصلي وحده بغير عذر

66- الإصرار على ترك صلاة الجمعة والجماعة من غير عذر

67- الإضرار بالوصية

68- المكر والخديعة

69- من جس على المسلمين ودل على عوراتهم

70- سب أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين

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