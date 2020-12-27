Ma$Ter
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طاقم المراقبين
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الكبائر السبعين من كتاب الكبائر
" للحافظ الذهبي ":
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1- الشرك بالله
2- قتل النفس
3- السحر
4- ترك الصلاة
5- منع الزكاة
6- إفطار يوم من رمضان بلا عذر
7- ترك الحج مع القدرة عليه
8- عقوق الوالدين
9- هجر الأقارب
10- الزنا
11- فعل قوم لوط
12- أكل الربا
13- أكل مال اليتيم وظلمه
14- الكذب على الله ورسوله
15- الفرار من الزحف
16- غش الإمام الرعية وظلمه لهم
17- الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه
18- شهادة الزور
19- شرب الخمر
20- القمار
21- قذف المحصنات
22- الغلول من الغنيمة
23- السرقة
24- قطع الطريق
25- اليمين الغموس
26- الظلم
27- المكاس
28- أكل الحرام وتناوله على أي وجه كان
29- أن يقتل الإنسان نفسه
30- الكذب في غالب أقواله
31- القاضي السوء
32- أخذ الرشوة على الحكم
33- تشبه المرأة بالرجال
34- وتشبه الرجال بالنساء
35- الديوث المستحسن على أهله
36- المحلل والمحلل له
37- عدم التنزه من البول
38- الرياء
39- التعلم للدنيا وكتمان العلم
40- الخيانة
41- المنان
42- التكذيب بالقدر
43- التسمع على الناس وما يسرون
44- النمام
45- اللعان
46- الغدر و عدم الوفاء بالعهد
47- تصديق الكاهن والمنجم
48- نشوز المرأة على زوجها
49- التصوير في الثياب والحيطان والحجر وغيرها
50- اللطم والنياحة وغيرهما
51- الاستطالة على الضعيف والمملوك والزوجة الدابة
52- أذي الجار
53- أذي المسلمين وشتمهم
54- أذية عباد الله
55- إسبال الإزار والثوب واللباس والسراويل
56- لبس الحرير والذهب للرجال
57- إباق العبد
58- الذبح لغير الله عز وجل
59- فيمن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم
60- الجدال والمراء واللدد
61- منع فضل الماء
62- نقص الكيل والذراع والميزان
63- الأمن من مكر الله
64- أذية أولياء الله
65- تارك الجماعة فيصلي وحده بغير عذر
66- الإصرار على ترك صلاة الجمعة والجماعة من غير عذر
67- الإضرار بالوصية
68- المكر والخديعة
69- من جس على المسلمين ودل على عوراتهم
70- سب أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين
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