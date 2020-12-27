اتخذ قرارك في 3 خطوات بسيطة

PRENNSEE89521

PRENNSEE89521

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 ديسمبر 2020
المشاركات
68
النقاط
5
العمر
16
محل الإقامة
مدينتي
الجنس
أنثى
السلام عليكم🌝

لا شك اننا وضعنا في مواقف اضطررنا فيها لاتخاذ قرار حاسم😤

ووالحل 🌳

1- علينا ان نفكر🐳

اجل التفكير🤓

نعم ان لم تفكر في مصيرك لن تتخذ قرارك🧐

2-تنفس واهدأ 🤗

فالهدوء ايساعد على التفكير بشكل اجابي😇

3- فكر كيف ستكون حياتك بعد اتخاذ هذا القرار 😘

اصنع محاكاة في رأسك تتخيل فيها ماذا سيحصل لو اتخذت احد القرارين🌺🥀🌷💐

وثق دائما ان اي اختيار تتخذه سيكون جيدا لأنها حياتك🌹



هل افادكم اتمنا هذا🌻🌼🌳
و السلام عليكم🌟✨⭐💫⚡
 
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