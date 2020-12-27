اتخذ قرارك في 3 خطوات بسيطة

PRENNSEE89521
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 ديسمبر 2020
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- محل الإقامة
- مدينتي
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
لا شك اننا وضعنا في مواقف اضطررنا فيها لاتخاذ قرار حاسم
ووالحل
1- علينا ان نفكر
اجل التفكير
نعم ان لم تفكر في مصيرك لن تتخذ قرارك
2-تنفس واهدأ
فالهدوء ايساعد على التفكير بشكل اجابي
3- فكر كيف ستكون حياتك بعد اتخاذ هذا القرار
اصنع محاكاة في رأسك تتخيل فيها ماذا سيحصل لو اتخذت احد القرارين
وثق دائما ان اي اختيار تتخذه سيكون جيدا لأنها حياتك
هل افادكم اتمنا هذا
و السلام عليكم
لا شك اننا وضعنا في مواقف اضطررنا فيها لاتخاذ قرار حاسم
ووالحل
1- علينا ان نفكر
اجل التفكير
نعم ان لم تفكر في مصيرك لن تتخذ قرارك
2-تنفس واهدأ
فالهدوء ايساعد على التفكير بشكل اجابي
3- فكر كيف ستكون حياتك بعد اتخاذ هذا القرار
اصنع محاكاة في رأسك تتخيل فيها ماذا سيحصل لو اتخذت احد القرارين
وثق دائما ان اي اختيار تتخذه سيكون جيدا لأنها حياتك
هل افادكم اتمنا هذا
و السلام عليكم