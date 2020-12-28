بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ماهو البال؟

هل هو عضو في جسم الإنسان؟

كثيرا مانسمع طول بالك

وخلي بالك

وراحة البال

والله يصلح بالك..

فما هو البال؟

سئل رجل ذات مرة ؟

لو كانت هناك أمنية واحدة تلبى لك الآن ماذا ستتمنى؟؟

فقال :راحة البال

اليوم وكأنني للمرة الأولى أقرؤها في كتاب الله

"وأصلح بالهم"

توقفت مليا عند هذه الآية..

كلمة(بال) فصيحة وكنت أظنها عامية

أصلح الله بالكم دعاء جميل جدا في هذه الآية ،لم نكن نفطن له ،والبال هو موضع الفكر ،والفكر موضعه العقل والقلب ،فأنت حين تقول :أصلح الله بالك أي(أصلح الله خاطرك، وتفكيرك، وقلبك، وعقلك وأعمالك وثوابها وجميع أحوالك) ،يقول الله سبحانه وتعالى:

"والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم ،كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم"،

أراح الله بالي وبالكم، وغفر سيئاتي وسيئاتكم، وهداني وإياكم إلى طريق الصواب

اللهم أصلح بالنا جميعا.. مما قرأت