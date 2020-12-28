جــاهليّة .. ولكن!

أبو مارية
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 ديسمبر 2020
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- سيدي بلعباس
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- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
اللهم صلي و سلم وبارك على محمد وعلى آل محمد و من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد ولّيت وجهي شطر العصر الجاهليّ و نظرت في أخلاق العرب فرأيت أحدهم قد قال:
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي***حتى يواري جارتي مثواها.
فيا ليت شعري أين نحن من هؤلاء الذين ما أدركوا النبوّة و ما عرفوا الإسلام..؟
نسأل الله أن يهدينا و أن يردنا إليه ردا جميلا.
اللهم صلي و سلم وبارك على محمد وعلى آل محمد و من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد ولّيت وجهي شطر العصر الجاهليّ و نظرت في أخلاق العرب فرأيت أحدهم قد قال:
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي***حتى يواري جارتي مثواها.
فيا ليت شعري أين نحن من هؤلاء الذين ما أدركوا النبوّة و ما عرفوا الإسلام..؟
نسأل الله أن يهدينا و أن يردنا إليه ردا جميلا.