جــاهليّة .. ولكن!

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
2
النقاط
0
العمر
31
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.


اللهم صلي و سلم وبارك على محمد وعلى آل محمد و من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:


فقد ولّيت وجهي شطر العصر الجاهليّ و نظرت في أخلاق العرب فرأيت أحدهم قد قال:

وأغض طرفي إن بدت لي جارتي***حتى يواري جارتي مثواها.


فيا ليت شعري أين نحن من هؤلاء الذين ما أدركوا النبوّة و ما عرفوا الإسلام..؟

نسأل الله أن يهدينا و أن يردنا إليه ردا جميلا.
 
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