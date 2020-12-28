جــاهليّة .. ولكن!

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.





اللهم صلي و سلم وبارك على محمد وعلى آل محمد و من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:





فقد ولّيت وجهي شطر العصر الجاهليّ و نظرت في أخلاق العرب فرأيت أحدهم قد قال:



وأغض طرفي إن بدت لي جارتي***حتى يواري جارتي مثواها.





فيا ليت شعري أين نحن من هؤلاء الذين ما أدركوا النبوّة و ما عرفوا الإسلام..؟



نسأل الله أن يهدينا و أن يردنا إليه ردا جميلا.