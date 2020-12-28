حول انمي Hunter X Hunter

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



بغض النظر عن كمية التفاصيل الموجودة في هذا الانمي شد انتباهي أمر محير شوي..

الكثير من القتالات يفقد فيها أحد المقاتلين يده ، أو تتهشم عظامه... المهم اليد مستهدفة في القتالات بشكل متكرر (يعني مش مصادفة)



كايتو ضد بيتو في أرك النمل يفقد يده، غون ضد بيتو كمان يفقد يده، نيتيرو ضد ميريوم ملك النمل يفقد يده، كورابيكا ضد أحد وحوش صابة العناكب تهشم يده بلكمة قوية وو وو وو



لي عنده تفسير أو فكرة ما ينوري..



و شكرا للجميع..