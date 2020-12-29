هل كـنت تعلم؟ كلمات عاميّة أصلها عربيّ (الجزء الأول)

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
5
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته..


وددت أن أتحدث عن بعض الألفاظ التي نستعملها في العاميّةمن حيث لا ندري أنها عربيّة فصيحة، و لا يسعني إذ ذاك جمعها في مادة واحدة، لذلك من الأفضل جعلها متفرقة في أجزاء حتى تسهل مطالعتها و الإستفادة منها.

و منها;

-عَـيَّـطْ >في الغرب الجزائري تعني غالبا الصراخ أو المناداة (عيّط لصاحبك) أي ناده ، لكنها في العربيّة في ضوء المعجم الوجيز (صاح مرة و بكى).

-هِفٌّ > هو السحاب الذي لا مطر فيه يخدعُ الناظرين إليه ، و نقول بالعامية لمن يكذب أو يخادع> يهف أو يهفني و نصف بالعامية الكلام الذي فيه كذب و زيف بالهَفْ (فتأمل ^^)


-شْوِيَّ أو شْوَيْ > في العامية نقصد بها الشيء القليل > و في مقاييس اللغة : الشين والواو والياء يدلُّ على الأمر الهيّن.


-استنّ: وهي من فعل استأن، أي انتظر ولا تتعجّل.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top