بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

(( أصلح يومك يصلح غدك ))

عليك بالمشي و الرياضة غير من الروتين الذي تعيشه

ردد دائما لا حول و لاقوة الا بالله فانها تشرح البال وتصلح الحال



اكثر من الاستغفار فمعه الرزق و الفرج

لا تجالس البغضاء والثقلاء والحسدة فانهم حملة الاحزان

اياك و الذنوب او المعاصي فانها مصدر الهموم

وهي سبب النكبات وباب المصائب والازمات



اعلم ان من اغتابك فقد اهدى لك حسناته

وحط من سيئاتك وجعلك مشهورا بين الناس وهذه نعمة



ابسط وجهك للناس تكسب ودهم والن لهم الكلام يحبوك

وتواضع لهم يجلوك

ابدا الناس بالسلام وحيهم بالبسمة

واعرهم الاهتمام لتكن حبيبا الى قلوبهم قريبا منهم



لا تضيع عمرك في التنقل بين التخصصات والوظائف والمهن

فان معنى هذا انك لم تنجح في شيء

كن واسع الافق والتمس الاعذار لمن اساء اليك

لتعش في سكينة وهدوء واياك ومحاولة الانتقام

لاتفرح اعداءك بغضبك وحزنك فان هذا ما يريدون

فلا تحقق امنيتهم في تعكير حياتك



اهجر العشق و الغرام و الحب المحرم

فانه عذاب للروح ومرض للقلب

وافزع الى الله والى ذكره وطاعته

اذا وقعت في ازمة فتذكر كم ازمة مرت بك ونجاك الله منها

حينها تعلم ان من عافاك في الاولى سيعافيك في الاخرى

لا شيء يساوي حسن اتصالك بالله.​