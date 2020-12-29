لم تُــخلق لتشقى...

سلام من الله و أبرار خلقه عليكم أجمعين.. .



سئل أحدهم ماذا تشتهي؟ فأجاب : أشتهي أن أشتهي...أي أنه قد عزف عن الدنيا و رغب عن ملذاتها حتى تمنى أن يشتهي شيئا تحبه النفس..



أقول: ما خلقنا الله حتّى نعذب أنفسنا و نحول بينها و بينما ترغب...



و ما خلقنا لنترك النعيم و نتحلى بإيهاب الجحيم...



فالكآبة أحيانا تتنشب أظفارها فيك على كراهة منك قدرا من الله و قضاء نافذا ، و أحيانا أنت تختارتها و ترتضيها ركنا مظلما تجلد نفسك فيه و تحرمها من ملذة العيش..



قال إيليا أبو ماضي:







ايها المشتكي وما بك داء

كيف تغدو إذا غدوت عليلا

إن شر النفوس نفس يؤوس

يتمنى قبل الرحيل الرحيلا

وترى الشوك في الورود وتعمى

ان ترى فوقها الندى إكليلا

والذي نفسه بغير جمال

لا يرى في الوجود شيئا جميلا

وإذا ما أظل رأسك هم

قص البحث فيه كيلا يطولا

أيها المشتكي وما بك داء

كن جميلا تر الوجود جميلا

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نسأل الله أن يهدينا و أن يردنا إليه ردا جميلا...