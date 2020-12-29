بر الوالدين !

الوالدان؛ بابان للخير مفتوحان أمامك، فاغتنم الفرصة قبل أن يغلقّا، واعلم أنّك مهما فعلت من أنواع البرّ بوالديّك؛ فلن ترد شيئاً من جميلهما عليك.

ربّي ارزقني برّ أمي وأبي، ربّي أدمهم لي نعمة، ومدّهم بالصحة والعافية، وأدخل البهجة على قلوبهم، وارحمهم في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أصحاب الجنّة.