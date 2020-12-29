تعلّمت من تاريخ العرب...!

أبو مارية
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 ديسمبر 2020
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..
اللهم صلي و سلم و باركعلى محمد و على آل محمد إلي يوم الدين أما بعدُ:
فهذه قطوف سنيّة ممّا اسفتده من أيّام العرب البهيّة راجيا بها إلهام النفوس الزكيّة و الله من وراء القصد و النيّة..
شك الأصمعي في لفظ استخذى(أي خضع)
وأحب أن يستثبت: أهي مهموزة أم غير مهموزة؟
قال:فقلت لأعرابي:
أتقول استخذيتُ أم استخذأتُ
قال: لا أقولهما!
فقلت:ولم؟ فقال: لأن العرب لا تستخذي "أي لا تخضع...!
العرب فعلا لا تخضع و مهما دارت عليها الدوائر لا تركع و لا يقود العرب إلا ملك مظفّر أو رسول مؤزّر.
و الله المستعان.
اللهم صلي و سلم و باركعلى محمد و على آل محمد إلي يوم الدين أما بعدُ:
فهذه قطوف سنيّة ممّا اسفتده من أيّام العرب البهيّة راجيا بها إلهام النفوس الزكيّة و الله من وراء القصد و النيّة..
شك الأصمعي في لفظ استخذى(أي خضع)
وأحب أن يستثبت: أهي مهموزة أم غير مهموزة؟
قال:فقلت لأعرابي:
أتقول استخذيتُ أم استخذأتُ
قال: لا أقولهما!
فقلت:ولم؟ فقال: لأن العرب لا تستخذي "أي لا تخضع...!
العرب فعلا لا تخضع و مهما دارت عليها الدوائر لا تركع و لا يقود العرب إلا ملك مظفّر أو رسول مؤزّر.
و الله المستعان.