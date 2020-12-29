تعلّمت من تاريخ العرب...!

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..



اللهم صلي و سلم و باركعلى محمد و على آل محمد إلي يوم الدين أما بعدُ:



فهذه قطوف سنيّة ممّا اسفتده من أيّام العرب البهيّة راجيا بها إلهام النفوس الزكيّة و الله من وراء القصد و النيّة..





شك الأصمعي في لفظ استخذى(أي خضع)

‏وأحب أن يستثبت: أهي مهموزة أم غير مهموزة؟





‏قال:فقلت لأعرابي:

‏أتقول استخذيتُ أم استخذأتُ

‏قال: لا أقولهما!

‏فقلت:ولم؟ ف‏قال: لأن العرب لا تستخذي "أي لا تخضع...!





العرب فعلا لا تخضع و مهما دارت عليها الدوائر لا تركع و لا يقود العرب إلا ملك مظفّر أو رسول مؤزّر.



و الله المستعان.