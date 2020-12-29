تعلّمت من تاريخ العرب...!

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
13
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..

اللهم صلي و سلم و باركعلى محمد و على آل محمد إلي يوم الدين أما بعدُ:

فهذه قطوف سنيّة ممّا اسفتده من أيّام العرب البهيّة راجيا بها إلهام النفوس الزكيّة و الله من وراء القصد و النيّة..


شك الأصمعي في لفظ استخذى(أي خضع)
‏وأحب أن يستثبت: أهي مهموزة أم غير مهموزة؟


‏قال:فقلت لأعرابي:
‏أتقول استخذيتُ أم استخذأتُ
‏قال: لا أقولهما!
‏فقلت:ولم؟ ف‏قال: لأن العرب لا تستخذي "أي لا تخضع...!


العرب فعلا لا تخضع و مهما دارت عليها الدوائر لا تركع و لا يقود العرب إلا ملك مظفّر أو رسول مؤزّر.

و الله المستعان.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top