إلــى الدّر المكنون المصون...!

أبو مارية
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 ديسمبر 2020
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- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله..
إلى الحرائر اللّاتي يخشين الله في بنيهن..!
"..وكان من عادةِ العربيَّةِ ألا تنوِّم ولدَها وهو يبكي، خوفَ أن يسري الهمُّ في جسمه، ويدبَّ في عروقه، ولكنها كانت تنازعُه وتضاحكُه حتى ينام وهو فرح مسرور، فينمو جسدُه ويصفو لونُه ودمُه، ويشفُ عقلُه.."*.
ومن المُفارقات العجيبة في هذا الزمن ، تجد بعض الأمهات تَتعمد في بُكاء طفلها حتى ينام ، ظنًا منها بأن البكاء يجعله ينام بشكل أسرع...
إلى الحرائر اللّاتي يخشين الله في بنيهن..!
"..وكان من عادةِ العربيَّةِ ألا تنوِّم ولدَها وهو يبكي، خوفَ أن يسري الهمُّ في جسمه، ويدبَّ في عروقه، ولكنها كانت تنازعُه وتضاحكُه حتى ينام وهو فرح مسرور، فينمو جسدُه ويصفو لونُه ودمُه، ويشفُ عقلُه.."*.
ومن المُفارقات العجيبة في هذا الزمن ، تجد بعض الأمهات تَتعمد في بُكاء طفلها حتى ينام ، ظنًا منها بأن البكاء يجعله ينام بشكل أسرع...