إلــى الدّر المكنون المصون...!

السلام عليكم و رحمة الله..

إلى الحرائر اللّاتي يخشين الله في بنيهن..!

‏"..وكان من عادةِ العربيَّةِ ألا تنوِّم ولدَها وهو يبكي، خوفَ أن يسري الهمُّ في جسمه، ويدبَّ في عروقه، ولكنها كانت تنازعُه وتضاحكُه حتى ينام وهو فرح مسرور، فينمو جسدُه ويصفو لونُه ودمُه، ويشفُ عقلُه.."*.ومن المُفارقات العجيبة في هذا الزمن ، تجد بعض الأمهات تَتعمد في بُكاء طفلها حتى ينام ، ظنًا منها بأن البكاء يجعله ينام بشكل أسرع...