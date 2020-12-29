ما هو الجرح الذي لا يندمل...؟!

أبو مارية
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
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- محل الإقامة
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- الجنس
- ذكر
الجرح الذي لا يندمل :
قيل لأعرابية : ما الجرح الذي لا يندمل ؟
قالت: حاجة الكريم إلى اللئيم ثم يرده. قيل لها : فما الذل ؟
قالت : وقوف الشريف بباب الدنيء ثم لا يؤذن . قيل لها: فما الشرف؟ قالت: اتخاذ المنن في رقاب الرجال.
.
.
وي لشعري من أين لنا مثل هذه الاعرابية ..
.
معاني الكلمات :
المنن : استكثارُ الإحسان والفخر به حتَّى يفسده
.
.
كتاب : العقد الفريد - ابن عبد ربه الاندلسي...
قيل لأعرابية : ما الجرح الذي لا يندمل ؟
قالت: حاجة الكريم إلى اللئيم ثم يرده. قيل لها : فما الذل ؟
قالت : وقوف الشريف بباب الدنيء ثم لا يؤذن . قيل لها: فما الشرف؟ قالت: اتخاذ المنن في رقاب الرجال.
.
.
وي لشعري من أين لنا مثل هذه الاعرابية ..
.
معاني الكلمات :
المنن : استكثارُ الإحسان والفخر به حتَّى يفسده
.
.
كتاب : العقد الفريد - ابن عبد ربه الاندلسي...