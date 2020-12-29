ما هو الجرح الذي لا يندمل...؟!

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
18
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
الجرح الذي لا يندمل :
‏قيل لأعرابية : ‏ما الجرح الذي لا يندمل ؟
‏قالت: حاجة الكريم إلى اللئيم ‏ثم يرده. ‏قيل لها : فما الذل ؟
‏قالت : وقوف الشريف بباب الدنيء ‏ثم لا يؤذن . ‏قيل لها: فما الشرف؟ ‏قالت: اتخاذ المنن في رقاب الرجال.
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وي لشعري من أين لنا مثل هذه الاعرابية ..
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معاني الكلمات :
‏المنن : استكثارُ الإحسان والفخر به حتَّى يفسده
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‏كتاب : العقد الفريد - ابن عبد ربه الاندلسي...
 
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