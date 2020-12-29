من نوادر البخلاء...!

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
18
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
قال عثمان بن دراج الطفيلي "وكان بخيلاً":

مرت بنا جنازة يوماً، ومعي ابني ، ومع الجنازة امرأة تبكي وتقول : .
.
‏الآن يذهبون بك إلى مكان لا فراش فيه ، ولاغطاء ، ولا وطاء ، ولا خبز ، ولا ماء .
.
‏فقال ابني : يا أبت إلى بيتنا والله يذهبون 🤣
‏.

.
 
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