من نوادر البخلاء...!

وكان بخيلاً

قال عثمان بن دراج الطفيلي "":مرت بنا جنازة يوماً، ومعي ابني ، ومع الجنازة امرأة تبكي وتقول : .‏الآن يذهبون بك إلى مكان لا فراش فيه ، ولاغطاء ، ولا وطاء ، ولا خبز ، ولا ماء .‏فقال ابني : يا أبت إلى بيتنا والله يذهبون‏.