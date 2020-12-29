من نوادر البخلاء...!

أبو مارية
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 18
- النقاط
- 3
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- سيدي بلعباس
- الجنس
- ذكر
قال عثمان بن دراج الطفيلي "وكان بخيلاً":
مرت بنا جنازة يوماً، ومعي ابني ، ومع الجنازة امرأة تبكي وتقول : .
.
الآن يذهبون بك إلى مكان لا فراش فيه ، ولاغطاء ، ولا وطاء ، ولا خبز ، ولا ماء .
.
فقال ابني : يا أبت إلى بيتنا والله يذهبون
.
.
مرت بنا جنازة يوماً، ومعي ابني ، ومع الجنازة امرأة تبكي وتقول : .
.
الآن يذهبون بك إلى مكان لا فراش فيه ، ولاغطاء ، ولا وطاء ، ولا خبز ، ولا ماء .
.
فقال ابني : يا أبت إلى بيتنا والله يذهبون
.
.
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