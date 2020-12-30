لسانك حصانك إن صنته صانك..

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
21
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
من أصدق ما قيل في الشعر العربيّ قاطبة، قول زهير بن أبي سلمى:

لسان الفتى نصف، و نصف فؤاده___فلم يبق إلّا صورة اللحم و الدّم


لذلك على الواحد منا أن ينقّح كلامه قبل أن يلفظه ، و أن يراعي لكل مقام مقاله، فمصرع الرجل بين فَكَّــيه و لا يكب الناس في جهنم على ألسنتهم إلابسبب حصاد ألسنتهم، و كم من شاعر قتله لسانه، فالتريّث التريّث

و الأناة رأس مال اللبيب.

سئل أحد الخلفاء ابنا له - اختبار له- ما جمع مِــسْــواك يا بنيّ ، فأجاب الابن (ضد محاسنك يا أمير المؤمنين)، فلم يقل مجيبا (مساويك) لأنها مسبة في حق أبيه و خليفة المؤمنين... و على هذا المثال الفذ ينبغي أن نعيش..

و الله المستعان.
 
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