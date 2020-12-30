لسانك حصانك إن صنته صانك..

من أصدق ما قيل في الشعر العربيّ قاطبة، قول زهير بن أبي سلمى:



لسان الفتى نصف، و نصف فؤاده___فلم يبق إلّا صورة اللحم و الدّم





لذلك على الواحد منا أن ينقّح كلامه قبل أن يلفظه ، و أن يراعي لكل مقام مقاله، فمصرع الرجل بين فَكَّــيه و لا يكب الناس في جهنم على ألسنتهم إلابسبب حصاد ألسنتهم، و كم من شاعر قتله لسانه، فالتريّث التريّث



و الأناة رأس مال اللبيب.



سئل أحد الخلفاء ابنا له - اختبار له- ما جمع مِــسْــواك يا بنيّ ، فأجاب الابن (ضد محاسنك يا أمير المؤمنين)، فلم يقل مجيبا (مساويك) لأنها مسبة في حق أبيه و خليفة المؤمنين... و على هذا المثال الفذ ينبغي أن نعيش..



و الله المستعان.