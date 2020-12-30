لسانك حصانك إن صنته صانك..

أبو مارية
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 ديسمبر 2020
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من أصدق ما قيل في الشعر العربيّ قاطبة، قول زهير بن أبي سلمى:
لسان الفتى نصف، و نصف فؤاده___فلم يبق إلّا صورة اللحم و الدّم
لذلك على الواحد منا أن ينقّح كلامه قبل أن يلفظه ، و أن يراعي لكل مقام مقاله، فمصرع الرجل بين فَكَّــيه و لا يكب الناس في جهنم على ألسنتهم إلابسبب حصاد ألسنتهم، و كم من شاعر قتله لسانه، فالتريّث التريّث
و الأناة رأس مال اللبيب.
سئل أحد الخلفاء ابنا له - اختبار له- ما جمع مِــسْــواك يا بنيّ ، فأجاب الابن (ضد محاسنك يا أمير المؤمنين)، فلم يقل مجيبا (مساويك) لأنها مسبة في حق أبيه و خليفة المؤمنين... و على هذا المثال الفذ ينبغي أن نعيش..
و الله المستعان.
لسان الفتى نصف، و نصف فؤاده___فلم يبق إلّا صورة اللحم و الدّم
لذلك على الواحد منا أن ينقّح كلامه قبل أن يلفظه ، و أن يراعي لكل مقام مقاله، فمصرع الرجل بين فَكَّــيه و لا يكب الناس في جهنم على ألسنتهم إلابسبب حصاد ألسنتهم، و كم من شاعر قتله لسانه، فالتريّث التريّث
و الأناة رأس مال اللبيب.
سئل أحد الخلفاء ابنا له - اختبار له- ما جمع مِــسْــواك يا بنيّ ، فأجاب الابن (ضد محاسنك يا أمير المؤمنين)، فلم يقل مجيبا (مساويك) لأنها مسبة في حق أبيه و خليفة المؤمنين... و على هذا المثال الفذ ينبغي أن نعيش..
و الله المستعان.