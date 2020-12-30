قيل أن عبد الملك بن مروان رحمه الله سجن أحدهم فجاءت قبيلته بشيوخها و أمرائها و أشرافها يشفعون له..



فسألهم عبد الملك : من هذا الرجل الذي جئتم جميعا من أجله و ما يكون فيكم؟



فأجابوا بصوت واحد: (إنه ملكنا و سيّد على قبيلتنا)..



فسألهم عبد الملك مرة أخرى : و لماذا لم يخبرنا فنحسن مثواه ؟ فأجابوا ( لقد أنفت نفسه أن يخبركم عن نفسه و أراد أن يريكم عزّته بقومه)



فرضي حينئذ عبد الملك و أطلق سراحه و ما هي إلا أيام معدودات حتى بلغ عبد الملك أن ذلك السجين إنما هو مجرد راعي إبل و ليس بملك و لا بسيّد..



فأرسل لتلك القبيلة يسألهم عن صنيعهم ذاك فأجابوه بعزّة قعساء و شموخ لا يدانيه شموخ ( لا أمير فينا إن ذلّ راعينا )



و الله المستعان..