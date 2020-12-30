لا أمير فينا إن ذلّ راعينا..

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
26
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
قيل أن عبد الملك بن مروان رحمه الله سجن أحدهم فجاءت قبيلته بشيوخها و أمرائها و أشرافها يشفعون له..

فسألهم عبد الملك : من هذا الرجل الذي جئتم جميعا من أجله و ما يكون فيكم؟

فأجابوا بصوت واحد: (إنه ملكنا و سيّد على قبيلتنا)..

فسألهم عبد الملك مرة أخرى : و لماذا لم يخبرنا فنحسن مثواه ؟ فأجابوا ( لقد أنفت نفسه أن يخبركم عن نفسه و أراد أن يريكم عزّته بقومه)

فرضي حينئذ عبد الملك و أطلق سراحه و ما هي إلا أيام معدودات حتى بلغ عبد الملك أن ذلك السجين إنما هو مجرد راعي إبل و ليس بملك و لا بسيّد..

فأرسل لتلك القبيلة يسألهم عن صنيعهم ذاك فأجابوه بعزّة قعساء و شموخ لا يدانيه شموخ ( لا أمير فينا إن ذلّ راعينا)

و الله المستعان..
 
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