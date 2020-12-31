أعرني كتفك أسند عليها رأسي، أحكي لها عن ترسبات السنين،

وما يختبئ بين طيات الكلام وما هو مدسوس في جيب الأيام..

أعرني كتفك ووعد مني لن أثقلها، فكومة الأفكار في رأسي ابتلعها الثقب الأسود في قلبي،

ورأسي خفيف.. خفيف خفيف..

،أعرني كتفك وطمئني

أخبرني أن كل مُر سيمرّ، وأن مع العُسر يُسر..

ذكرني أن "على هذه الأرض ما يستحق الحياة"،

وأن الخير لايزال في قلوب بعض الناس.. وأن" النّاس للنّاس والله للكل"..



كتف مناسبة في الوقت المناسب، أو يد حانية تربت على كتفك، تخبرك من دون كلام أنك لست وحدك،