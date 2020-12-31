تزوّجي من♥️

أختاه اسمعيني جيدا

- ‏تزوجي من لا يخاف قوتك ... من لا يقص جناحيك ... من لا يخاف الطيران معك ، من يجلس بجانبك مغمض العينين يُبصر بنور عينيك ِ

-‏ ‏تزوجي من يصغي اليكِ ... من يأخذ كلامك على محمل الجد ويشاركك القرار لانه يرى فيكِ شريكاً وليس تابعاً

- ‏تزوجي من لا يتردد في الإعتذار ‏حين يُخطأ بحقك ... حين عدم الرد على اتصالاتك المتتالية بسبب العمل ...

- ‏تزوجي من لا تخشين على نفسكِ شيئاً بجانبه ... من يكن لك اباً واخاً وصديقاً ... من يغنيك عن كل من حولك (( دون أن يسحبك منهم ))

‏- تزوجي من يرفع راسه بكِ ... من يتحدث عنكِ في غيابك وحضورك خيراً ... من يراكِ روحاً قبل الجسد ... من يدافع عنكِ ويقفُ في صفكِ ...

- تزوجي من يقف بجانبك في وجه خصومك ... من لا يسخر من احلامكِ التي تكون وردية قليلاً ... من يدعمك ويشجعك في عملك وبناء ذاتك ... من يرى فيه الجميع سنداً وحائطاً تستندين عليه

- تزوجي من يكون معك لا عليك ...من يقف في وجه المجتمع ليتحداه معك... لا ليتحداك أنت ... من يحارب أي أحد من أجعل إسعادك...

‏- تزوجي من يجلس بجانبك على السرير حين تمرضين ... من يتفقد حرارة جبينك المرتفعة بشفاهه خوفاً وحباً ...

‏- تزوجي من يجعلكِ طفلته الصغيرة بعد يوما طويل بائس ... من ترتمين بحضنه دون تفكير ... من يمسد شعركِ للتخفيف عنك ...

‏- تزوجي من تحترمينه ... من تنظرين له بفخر واعتزاز... من لا تخافينه (( الحب والخوف لا يجتمعان ))

‏لا ترضي بالأقل لأنه المتوفر..

بل اختاري من يستحقك ... كل الأشياء العظيمة يُستحق الإنتظار من أجلها ... ولا تأتي بسهولة

‏إختاري رجلا حقيقيا ... رجلا كامل العقل

فأنت لا تستحقين إلا شخصا كاملا يعرف حجمك وقيمتك ويقدرها

ووحدهم الرجال... الرجال قادرين على ذلك