بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اقرأ القرآن بهدوء، لاتقرأه سريعا، لتختمه دون فهمه أو دون أن تتأثر به ،إقرأ القرآن بقلب مطمئن بقلب متأني ،آقرأ بعقلك وقلبك لا بعينك ،قال صلى الله عليه وسلم:

"يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحب هما"رواه مسلم.

وردك من القرآن الكريم لاتتركه حتى لو كنت في أقسى الظروف وأصعب الأوقات فالله سبحانه وتعالى جعل كتابه الكريم أنيسا لك في هذه الأوقات ونصدر قوة وسعادة لك

حين يتأثر القلب بالقرآن ..

قال ابن القيم:

لاشيئ أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر ،فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة ،ولو ليلة ،فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم ،وأنفع للقلب ،وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح ،وهي قوله تعالى

"إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم"

،ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه:لاتهذوا القرآن هذ الشعر، ولاتنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه ،وحركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر السورة. (مفتاح دار السعادة).