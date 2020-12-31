هكذا ينبغي أن تكون في بيتك..!

أبو مارية
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 ديسمبر 2020
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- محل الإقامة
- سيدي بلعباس
- الجنس
- ذكر
(بعض الرجال) لديه تصوّر خاطئ عن المروءة، فهم يظنّون أن المروؤة جدّ مطلق لا هزل فيه، و حزم صارم لا لعب معه ، فإذا دخلوا بيوتهم كانوا كقائد العساكر في خيمته، يزمجر في هذا و يكشرّ في ذاك، و عيوناه نُصب صفوف العدوّ ، مكهفرّ الوجه مظلم لا يكاد يبتسم إلا قليلا..
و إذا ابتسم يقتصد في الإبتسام كأن الموت جاثم على صدره...
قد يبدو وصفي هذا فيه الكثير من الغلوّ و المبالغة، لكنها الحقيقة التي ليس من قبولها بدّ...!
و هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أشدّ الصحابة و أقلهم تهاونا و أعظمهم حزما و عزما كان إذا دخل بيته صار كالصبيّ يلاعب أهله و يمازحهم و يزرع في أرضهم الفرح و البهجة و السرور..!
هكذا و الله الرّجال و إلّا فلا..
و إذا ابتسم يقتصد في الإبتسام كأن الموت جاثم على صدره...
قد يبدو وصفي هذا فيه الكثير من الغلوّ و المبالغة، لكنها الحقيقة التي ليس من قبولها بدّ...!
و هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أشدّ الصحابة و أقلهم تهاونا و أعظمهم حزما و عزما كان إذا دخل بيته صار كالصبيّ يلاعب أهله و يمازحهم و يزرع في أرضهم الفرح و البهجة و السرور..!
هكذا و الله الرّجال و إلّا فلا..