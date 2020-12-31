حساء الأبطال (قصة أطفال)

وسيم طفل شقي شره يحب الأكل السريع،يتعب والدته و لا يحب تناول الخضر .

ذات يوم ذهب للسوق رفقتها و هناك إشتهى أكل وجبة سريعة معروضة على الرصيف ،رفضت أمه في بداية الأمر إلا أنه أخجلها بإصراره و إلحاحه الشديدان ،تناول الوجبة بشراهة ونهم و شرب زجاجة العصير بسرعة مما زاد قلق أمه عليه و عند العودة الى المنزل شعر بألم في بطنه لا يطاق، و ٱرتفعت حرارته ،و أصيب بإسهال حاد ،فملأ البيت صراخا و بكاءا.

أخذه والداه إلى المستشفى أين عولج هناك ،و أثار فوضى كبيرة لخوفه من الحقن ،إستطاع الطبيب أن يخفظ حرارته و يوقف الإسهال إلا أنه فقد رغبته في الأكل و لم يعد يشتهي شيئا .

إصفر وجهه و ضعف جسمه و أصبح غير قادر على اللعب و مزاولة دراسته ،قلقت أمه على حاله و أخبرت معلمته بما أصابه فقررت هذه الأخيرة زيارته، و ٱهتدت لفكرة تجعله يتناول طعاما صحيا ،فوسيم كان بطلا و يحب الأبطال .

أخذاه أمه و معلمته للسوق و جعلاه يختار الخضر على أنها أبطال تحارب الشر و أسلحة تقتل الميكروبات المتواجدة في بطنه ،فٱختار كوسة ،و جزرة ،و حبات طماطم ، و الكثير الكثير من الخضر بفرح شديد و كان يشبهها بأبطال كرتونية إعتاد مشاهدتها ،و ٱشترت له معلمته فاكهة طازجة و عادا للمنزل .

بقي يراقب أمه و هي تحضر له الحساء حتى النهاية . و أكله بكل حب و ٱستغرب

لمذاقه اللذيذ و سماه حساء الأبطال.



بقلمي: ذكريات