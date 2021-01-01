تعال نرسم مايطلبه غيرك! موضوع متجدد للجميع

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,714
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما وبعد

فحياكم الله أخوتي وأخواتي أعضاء

منتدئ اللمة الجزائرية

نقدم لكم فكرة بسيطة هدفها اضافة جو ممتع للمنتدئ وهي:

كل عضو يلبي طلب العضو الذي قبله
بحيث يرسم الشيء الذي طلبه منه ويطلب رسم شيء آخر من الذي بعده وهكذا...

تستطيعون تحميل مثل هذا التطبيق وترسمون به ثم ترفعون الصورة


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ملاحظة:
لي بعدي ينفذ طلبي الذي هو في الرد الموالي ثم يترك طلبا جديدا للي بعده

أهلا وسهلا بالجميع

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