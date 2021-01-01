تعال نرسم مايطلبه غيرك! موضوع متجدد للجميع

منتدئ اللمة الجزائرية

نقدم لكم فكرة بسيطة هدفها اضافة جو ممتع للمنتدئ وهي:

كل عضو يلبي طلب العضو الذي قبله

بحيث يرسم الشيء الذي طلبه منه ويطلب رسم شيء آخر من الذي بعده وهكذا...