لا تفقدالأمل❤️❤️كن مشعا مهما كانت الظلمة حالكة👑👑

كن محسناسيدنا يوسف أحسن و هو سجين و فوق ذلك مظلوم ولكنه و مع ذلك كان محسناأو تدرون ما الإحسانأن تفعل ما ليس بواجبككان بالإمكان أن يجلس يبكي في زاوية السجنو لكنه تقرب إلى الله عن طريق السجينين معه فأحسن معهما و هو في قمة الانكسارفي مثل هذه اللحظات الصعبة يظهر صدق النوايالا تفقد الأمل حتى عندما تكون الأسباب مستحيلةفلا مستحيل مع اللهسيدنا يونس في ظلمات بطن الحوت في عرض البحرنادى ياللهأتعلمعندما تدعو الله متيقنا سيغير سنن الكون لأجل أن يجيب دعائكلأنه جل في علاه لا يخلف الميعادو إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانيسيدنا أيوب كشف عنه الضر بعد أربعين سنةسيدنا محمد أرسل الله بحمامة أمام الغار تحضن بيضها و نسيج عنكبوت و هو القائل لصاحبه في لحظات الشدة لا تحزن إن الله معناعن ذلك اليقين في لحظات الخوف و العدو يقترباللهم مثل يقينهمأختكم mery....