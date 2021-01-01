لا تفقدالأمل❤️❤️كن مشعا مهما كانت الظلمة حالكة👑👑

sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
3,257
النقاط
991
العمر
30
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
كن محسنا🌷🌷🌷🌷
سيدنا يوسف أحسن و هو سجين و فوق ذلك مظلوم ولكنه و مع ذلك كان محسنا🌹🌹🌹🌹
أو تدرون ما الإحسان👑👑👑👑👑
أن تفعل ما ليس بواجبك💪💪💪💪💪
كان بالإمكان أن يجلس يبكي في زاوية السجن 🥀🥀🥀🥀
و لكنه تقرب إلى الله عن طريق السجينين معه فأحسن معهما و هو في قمة الانكسار🌸🌸🌸🌸
في مثل هذه اللحظات الصعبة يظهر صدق النوايا ❤❤❤👌👌👌
لا تفقد الأمل حتى عندما تكون الأسباب مستحيلة💪💪💪💪
فلا مستحيل مع الله💜💜💜💜
سيدنا يونس في ظلمات بطن الحوت في عرض البحر🐋🐋🐋🐋
نادى يالله 🙏🙏🙏🙏🙏
أتعلم💟💟💟💟
عندما تدعو الله متيقنا سيغير سنن الكون لأجل أن يجيب دعائك
لأنه جل في علاه لا يخلف الميعاد 💌💌💌💌💌
💝و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني 💝
سيدنا أيوب كشف عنه الضر بعد أربعين سنة⭐⭐⭐⭐
سيدنا محمد أرسل الله بحمامة أمام الغار تحضن بيضها و نسيج عنكبوت و هو القائل لصاحبه في لحظات الشدة لا تحزن إن الله معنا🎀🎀🎀
عن ذلك اليقين في لحظات الخوف و العدو يقترب🌸🌸🌸🌸🌸
اللهم مثل يقينهم🙏🙏🙏🙏
أختكم mery....
 
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