لا تفقدالأمل❤️❤️كن مشعا مهما كانت الظلمة حالكة👑👑

sanaya
:: عضو متألق ::
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كن محسنا
سيدنا يوسف أحسن و هو سجين و فوق ذلك مظلوم ولكنه و مع ذلك كان محسنا
أو تدرون ما الإحسان
أن تفعل ما ليس بواجبك
كان بالإمكان أن يجلس يبكي في زاوية السجن
و لكنه تقرب إلى الله عن طريق السجينين معه فأحسن معهما و هو في قمة الانكسار
في مثل هذه اللحظات الصعبة يظهر صدق النوايا
لا تفقد الأمل حتى عندما تكون الأسباب مستحيلة
فلا مستحيل مع الله
سيدنا يونس في ظلمات بطن الحوت في عرض البحر
نادى يالله
أتعلم
عندما تدعو الله متيقنا سيغير سنن الكون لأجل أن يجيب دعائك
لأنه جل في علاه لا يخلف الميعاد
و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني
سيدنا أيوب كشف عنه الضر بعد أربعين سنة
سيدنا محمد أرسل الله بحمامة أمام الغار تحضن بيضها و نسيج عنكبوت و هو القائل لصاحبه في لحظات الشدة لا تحزن إن الله معنا
عن ذلك اليقين في لحظات الخوف و العدو يقترب
اللهم مثل يقينهم
أختكم mery....
سيدنا يوسف أحسن و هو سجين و فوق ذلك مظلوم ولكنه و مع ذلك كان محسنا
أو تدرون ما الإحسان
أن تفعل ما ليس بواجبك
كان بالإمكان أن يجلس يبكي في زاوية السجن
و لكنه تقرب إلى الله عن طريق السجينين معه فأحسن معهما و هو في قمة الانكسار
في مثل هذه اللحظات الصعبة يظهر صدق النوايا
لا تفقد الأمل حتى عندما تكون الأسباب مستحيلة
فلا مستحيل مع الله
سيدنا يونس في ظلمات بطن الحوت في عرض البحر
نادى يالله
أتعلم
عندما تدعو الله متيقنا سيغير سنن الكون لأجل أن يجيب دعائك
لأنه جل في علاه لا يخلف الميعاد
و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني
سيدنا أيوب كشف عنه الضر بعد أربعين سنة
سيدنا محمد أرسل الله بحمامة أمام الغار تحضن بيضها و نسيج عنكبوت و هو القائل لصاحبه في لحظات الشدة لا تحزن إن الله معنا
عن ذلك اليقين في لحظات الخوف و العدو يقترب
اللهم مثل يقينهم
أختكم mery....