الخصال الثلاث

ALIGSM

ALIGSM

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الخصال الثلاث
استأجر رجل حمالا ليحمل معه قفصا فيه قوارير على أن يعلمه ثلاث خصال ينتفع بها، فلما بلغ ثلث الطريق قال:
ـ هات الخصلة الأولى،
ـ فقال من قال لك ان الجوع خير من الشبع فلا تصدقه،
ـ قال: نعم.
فلما بلغ نصف الطريق قال:
ـ هات الثانية،
ـ فقال: من قال لك ان المشي خير من الركوب فلا تصدقه،
قال: نعم،
فلما انتهى الى باب الدار قال:
ـ هات الثالثة،
ـ فقال: من قال لك أنه وجد حمالا ارخص منك فلا تصدقه.
فلما رأى الحمال أنه لم ينتفع بحكم الرجل توجه اليه قائلا:
هل تريد أن أعلمك خصلة تزيد بها علمك
ـ قال الرجل: نعم،
فرمى الحمال بالقفص وقال:
ـ من قال لك انه بقي في القفص قارورة واحدة لم تكسر فلا تصدقه.
 
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