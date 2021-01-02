

الخصال الثلاث

استأجر رجل حمالا ليحمل معه قفصا فيه قوارير على أن يعلمه ثلاث خصال ينتفع بها، فلما بلغ ثلث الطريق قال:

ـ هات الخصلة الأولى،

ـ فقال من قال لك ان الجوع خير من الشبع فلا تصدقه،

ـ قال: نعم.

فلما بلغ نصف الطريق قال:

ـ هات الثانية،

ـ فقال: من قال لك ان المشي خير من الركوب فلا تصدقه،

قال: نعم،

فلما انتهى الى باب الدار قال:

ـ هات الثالثة،

ـ فقال: من قال لك أنه وجد حمالا ارخص منك فلا تصدقه.

فلما رأى الحمال أنه لم ينتفع بحكم الرجل توجه اليه قائلا:

هل تريد أن أعلمك خصلة تزيد بها علمك

ـ قال الرجل: نعم،

فرمى الحمال بالقفص وقال:

ـ من قال لك انه بقي في القفص قارورة واحدة لم تكسر فلا تصدقه.