عشرة أسباب للنجاة من الحسد

بسم الله الرحمن الرحيم



ـ التحذير من العين والحسد:

الحسدُ: هو تمني زوال النعمة عن المحسود قال تعالى (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ). البقرة:109. وقال صلى الله عليه وسلم: (......ولا يجتمعُ في جوفِ عبدٍ الإيمانُ والحسدُ). النسائي، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تحاسدوا). متفق عليه.



ـ أسباب للنجاة من الحسد بإذن الله:

1ـ التعوذُ بالله من شره والتحصن به واللجوءُ إليه.

2ـ تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه

3ـ الصبر على حاسده وتقوى الله فيه

4ـ التوكل على الله.

5ـ عدمُ التشاغل بهذا الحاسد.

6ـ الإقبال على الله تعالى والإخلاص له والانشغال بطاعته.

7ـ تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه.

8ـ الصدقةُ والإحسانُ ما أمكنه.

9ـ إطفاء نارِ الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان.

10ـ تجريدُ التوحيد، فالتوحيدُ حصنُ الله الأعظمُ الذي من دخله كان من الآمنين.



ـ الوقاية من العين قبل وقوعها تكون بما يلي:

1ـ سترُ محاسنِ من يخافُ عليه العين.

2ـ المحافظة على الأدعية والأذكارِ الشرعية.



ـ علاجُ العينِ بعد وقوعها:

1ـ معرفةُ العائنِ وأخذُ ماءِ وضوئِه وصبهُ على المعيون.

2ـ العلاجُ بالرقيةِ الشرعيةِ.



(اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

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