موضوع اليوم: ما هو الفرق.

نسيــم البرج
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 25 ماي 2012
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السّلام عليكم
طبتم وطاب ممشاكم وتبوّأتم من الجنّة مقعدا.
كثيرا ما نشاهد، سواء على اليوتيوب أو منصّة أخرى أو على قنوات إخباريّة أو تلفزيّة، مشاريع تمّ إنجازها، في بلدان العالم، لا نملك إلّا أن نقف مدهوشين أمامها. رغم أنّ تكلفة تلك الإنجازات أو المشاريع ومدّة إنجازها أقلّ بكثير من تلك الّتي نعرفها في بلداننا، وبجودة تفوق بسنوات ضوئيّة تلك المنجزة عندنا.
ترى ما هو الفرق أو الفارق بيننا؟
طبتم وطاب ممشاكم وتبوّأتم من الجنّة مقعدا.
كثيرا ما نشاهد، سواء على اليوتيوب أو منصّة أخرى أو على قنوات إخباريّة أو تلفزيّة، مشاريع تمّ إنجازها، في بلدان العالم، لا نملك إلّا أن نقف مدهوشين أمامها. رغم أنّ تكلفة تلك الإنجازات أو المشاريع ومدّة إنجازها أقلّ بكثير من تلك الّتي نعرفها في بلداننا، وبجودة تفوق بسنوات ضوئيّة تلك المنجزة عندنا.
ترى ما هو الفرق أو الفارق بيننا؟