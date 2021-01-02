غريزة الموت وغريزة الحياة

سعد606

سعد606

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ذكر
غريزة الموت وغريزة الحياة:
احد أهم وسائل الوقاية من الشعور بالنكد، والكدر في الحياة. التزين بثوب الايجابية، لفظا وسلوكا. لهذا فأنا لست مستعدا لسماع تلك الاصوات التي تردد صباح مساء: "الدنيا اتخذت... معادش كاين لخير...اللي مات تهنى.... عمرها دزاير ما تتسقم...وكل عبارات الخرطي اللي تهبط المورال وتوجع القلب "
مخ الهدرة:هناك غريزة للحياة واخرى للموت.. وعليك أن تختار....ايهما تترك لها قلبك.
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
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فار إلى الله
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حسب رائد علم النفس فرويد، تتنازع الإنسان غريزتان: غريزة الحياة «إيروس» وغريزة الموت «ثاناتوس». الأولى تبحث عن المتعة والبقاء وتجميع الأجزاء، والثانية تعمل نحو التدمير وتفكيك المترابط، ويظهر عملها فى سلوكين محددين هما الرغبة فى إيذاء الغير «السادية» والرغبة فى إيذاء النفس «المازوخية».

غريزة الموت

الإندفاع البدائي للهلاك و الإنحلال والموت، ويظهر ذلك مِن خلال البعد عن المتعة، وهذا ما افترضه سيغموند فرويد كتَعَايُش مَع وضدّ غريزةَ الحياة.

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