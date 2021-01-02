غريزة الموت وغريزة الحياة :

احد أهم وسائل الوقاية من الشعور بالنكد، والكدر في الحياة. التزين بثوب الايجابية، لفظا وسلوكا. لهذا فأنا لست مستعدا لسماع تلك الاصوات التي تردد صباح مساء: "الدنيا اتخذت... معادش كاين لخير...اللي مات تهنى.... عمرها دزاير ما تتسقم...وكل عبارات الخرطي اللي تهبط المورال وتوجع القلب "

مخ الهدرة:هناك غريزة للحياة واخرى للموت.. وعليك أن تختار....ايهما تترك لها قلبك .