سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- ذكر
غريزة الموت وغريزة الحياة:
احد أهم وسائل الوقاية من الشعور بالنكد، والكدر في الحياة. التزين بثوب الايجابية، لفظا وسلوكا. لهذا فأنا لست مستعدا لسماع تلك الاصوات التي تردد صباح مساء: "الدنيا اتخذت... معادش كاين لخير...اللي مات تهنى.... عمرها دزاير ما تتسقم...وكل عبارات الخرطي اللي تهبط المورال وتوجع القلب "
مخ الهدرة:هناك غريزة للحياة واخرى للموت.. وعليك أن تختار....ايهما تترك لها قلبك.
احد أهم وسائل الوقاية من الشعور بالنكد، والكدر في الحياة. التزين بثوب الايجابية، لفظا وسلوكا. لهذا فأنا لست مستعدا لسماع تلك الاصوات التي تردد صباح مساء: "الدنيا اتخذت... معادش كاين لخير...اللي مات تهنى.... عمرها دزاير ما تتسقم...وكل عبارات الخرطي اللي تهبط المورال وتوجع القلب "
مخ الهدرة:هناك غريزة للحياة واخرى للموت.. وعليك أن تختار....ايهما تترك لها قلبك.